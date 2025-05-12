منصور بن محمد يترأس وفد الإمارات في اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية بالكويت

ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وفد الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الـ37 لرؤساء اللجان الأولمبية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته الكويت أمس.

وضم وفد الدولة في الاجتماعات وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وسفير الدولة لدى الكويت، الدكتور مطر حامد النيادي، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فارس محمد المطوّع، وعضو مجلس إدارة اللجنة، نورة حسن الجسمي.

وشهد الاجتماع الموافقة على طلب دولة الإمارات استضافة النسخة الأولى من مؤتمر القانون والإدارة الرياضية عام 2026، وفق المحاور التي قامت اللجنة الأولمبية الوطنية بالعمل على تحديدها مبكراً، والتي تشمل الميثاق الأولمبي بين الحاضر والمستقبل (التعديلات التشريعية وأثرها على الحوكمة الرياضية)، والإدارة الرياضية في العصر الرقمي (التحديات القانونية وآفاق الحوكمة الذكية)، ومستقبل التشريعات الرياضية (بين حماية النزاهة وتعزيز الاستقلالية التنظيمية)، وفض النزاعات في الرياضات الأولمبية (التحكيم الرياضي والتشريعات الحديثة، والتمويل والشفافية في الرياضة الأولمبية)، و(الأطر القانونية.. الحوكمة والاستثمارات الرياضية)، والتحديات القانونية في ظل الميثاق الأولمبي.

كما تمت الموافقة على دعم مشاركة الدول الأعضاء في المؤتمر بفاعلية من خلال تقديم أوراق بحثية ودراسات حالة تسلط الضوء على التجارب القانونية والإدارية الناجحة في دول المجلس، والبحث في طرق تمويل المؤتمر عبر شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، لضمان تنظيم حدث عالمي بمستوى عالٍ من الاحترافية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تنظيم المؤتمر، بما يشمل التطبيقات التفاعلية والبث المباشر، والمنصات الرقمية، لتوسيع نطاق المشاركة والإفادة.

كما شهد الاجتماع الموافقة على تنسيق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الإمارات (دولة الرئاسة) للدورة المقبلة، ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية لتحديد مكان وزمان عقد الاجتماع الـ38 لرؤساء اللجان الأولمبية في دول المجلس، على أن يسبقه اجتماع المكتب التنفيذي التحضيري له.

وخلال الاجتماع الـ37 لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية تم تكليف المكتب التنفيذي واللجان المختصة بدراسة التقرير النهائي لدورة الألعاب الشاطئية الثالثة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها سلطنة عُمان، وما احتواه من جوانب فنية وتنظيمية، والتحديات والتوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وشهد الاجتماع كذلك الموافقة على استضافة قطر دورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة لعام 2026، وتأكيد أهمية توفير كل أشكال الدعم الفني واللوجستي من قبل اللجان الأولمبية الخليجية للدولة المستضيفة، وتعزيز مشاركة المرأة، بما يرسخ مبادئ الشمولية والمساواة في المنافسات الرياضية الخليجية.

كما تم اعتماد طلب اللجنة الأولمبية الكويتية استضافة دورة الألعاب الخليجية الثانية للشباب في عام 2028، والحرص على الالتزام باللوائح الفنية في ما يخص الأعمار السنية، لضمان فرص التوازن والتكافؤ بين الدول المشاركة، والعمل على إقامة برامج تربوية وثقافية على هامش الدورة قدر الإمكان، لتعزيز القيم الرياضية والتنشئة الأولمبية لدى المشاركين الشباب، ودعم مشاركة العنصر النسائي بما يواكب توجهات مجلس التعاون في تمكين الفتاة الخليجية رياضياً، حيث تتابع لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة، إعداد الجدول الزمني للدورات الرياضية الخليجية المجمعة للأعوام 2029-2032، على أن تتوافق مواعيد إقامة هذه الدورات مع الأجندة الدولية والإقليمية للاستحقاقات الرياضية.

وناقش الحضور سبل الاستفادة القصوى من مشروع المنصة الإلكترونية الموحّدة لرياضة المرأة الخليجية، لضمان الاستمرار في نجاحها، حيث تمت الموافقة على تقديم اللجان الأولمبية في دول المجلس كافة الدعم المطلوب لمشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، لضمان نجاح هذا المشروع والاستفادة الكاملة من الأهداف المرسومة له، وتزويد اللجنة التنفيذية للمنصة من قبل الدول الأعضاء بكل البيانات المطلوبة للهوية الرقمية التابعة للمنصة الإلكترونية الموحّدة، كما تقوم الدول الأعضاء بموافاة اللجنة التنفيذية بالبيانات المطلوبة للمرافق الرياضية والمعالم السياحية في دول المجلس، لإدراجها ضمن المنصة الإلكترونية الموحدة كرافد أساسي للترويج للرياضة السياحية في دول مجلس التعاون.

كما اعتمد الاجتماع تنظيم هاكاثون رياضة المرأة الخليجية، كحدث سنوي أو دوري، تحت إشراف اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة، لتعزيز الابتكار في رياضة المرأة، وتشجيع الدول الأعضاء على المشاركة بفرق من مختلف التخصصات، وتوفير الدعم اللازم للمشاركين من حيث التدريب والمشاركة، وتنظيم ورش تدريبية وجلسات استشارية خلال الهاكاثون لتوجيه المشاركين، وتبادل الخبرات بين المختصين، وتقديم جوائز للمشروعات الفائزة، مع دعم فرص تنفيذ الحلول المبتكرة على مستوى دول المجلس، وتوثيق نتائج الهاكاثون ونشر الأفكار المبتكرة على المنصات الرقمية، لتعزيز الانتشار والاستفادة منها في المستقبل.

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الحفل الثقافي الفولكلوري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

. الموافقة على استضافة قطر لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة لعام 2026.

. التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتحديد موعد استضافة الدولة للاجتماع الـ38.

. الاجتماع ناقش سبل الاستفادة القصوى من مشروع المنصة الإلكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية.

. اعتماد طلب اللجنة الأولمبية الكويتية لاستضافة دورة الألعاب الخليجية الثانية للشباب في عام 2028.