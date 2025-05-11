غوارديولا: الموسم الحالي الأصعب في مسيرتي

أقرّ مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن هذا الموسم كان الأصعب في مسيرته التدريبية الممتدة 16 عاماً، مع خسارته لقب الدوري الإنجليزي الذي هيمن عليه أربع سنوات متتالية، إضافة إلى إخفاقه المبكر في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وبعد سيطرته الكاسحة على «البرمييرليغ» في المواسم الماضية، تراجع الفريق بدءاً من أكتوبر، لكن لايزال بمقدور سيتي الحلول بين الخمسة الأوائل، والتأهل لدوري أبطال أوروبا، كما يملك فرصة في كأس إنجلترا، وأخرى في مونديال الأندية في الولايات المتحدة. وقال غوارديولا: «كان (الموسم) الأكثر صعوبة دون أي شك، وكان أكثر تطلباً، كثيراً.. عندما تخفق في تحقيق الفوز، يصبح الأمر أكثر تطلباً عاطفياً، وعلى صعيد التحضير والمزاج وكل شيء».