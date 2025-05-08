دبي تحتضن النسخة الأولى لبطولة «بيكلبول» المفتوحة

تبدأ اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة بيكلبول المفتوحة 2025، التي تستمر ثلاثة أيام، في حدث رياضي دولي يمثل الظهور الرسمي الأول لرياضة «البيكلبول» الاحترافية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم من مجلس دبي الرياضي.

ويُشارك في البطولة 275 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، من ضمنها أميركا، وبريطانيا، وأستراليا، وإيران، وفيتنام، والهند، وتُقام منافساتها في ملاعب «بيكلتيرف دبي» الحديثة، الواقعة في ميناء راشد، وتُعد أول منشأة احترافية لرياضة البيكلبول في الدولة.

وتعد رياضة البيكلبول من الألعاب التي انتشرت بصورة كبيرة في السنوات الماضية، وتجمع بين عناصر من التنس، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة.

وتُلعب باستخدام مضارب صلبة، وكرة بلاستيكية مثقبة، على ملعب أصغر من ملعب التنس، ويمكن أن تُمارس بشكل فردي أو زوجي.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي، خالد العور، وأسطورة التنس الهندية سفيرة الرياضة في دبي، سانيا ميرزا، والمخرج والمنتج السينمائي، كاران جوهار. وقال خالد العور خلال المؤتمر الصحافي: «تسعى دبي دائماً إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتميّز في المجال الرياضي، لذا جاء دعم مجلس دبي الرياضي لبطولة البيكلبول المفتوحة 2025 في إطار رؤيتنا الرامية إلى تعزيز الرياضات الناشئة، وترسيخ أسلوب حياة نشط وصحي بين مختلف شرائح المجتمع. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الرائدة التي تمثل محطة جديدة في مسيرة تطور الرياضة بالإمارة».

من جهتها، قالت نجمة التنس العالمية، سانيا ميرزا: «إن رياضة (البيكلبول) تُعد من أكثر الرياضات نمواً وشمولاً في العالم، ومن الرائع أن نرى هذه الرياضة في دبي، أشعر بالفخر للمساهمة في حدث من شأنه أن يغيّر مستقبل الرياضة في المنطقة».

بدوره، قال المخرج والمنتج سينمائي كاران جوهار: «إن هذا الحدث لا يقتصر على الرياضة فحسب، بل يجمع بين الثقافة والابتكار والمجتمع، يسعدني أن أكون جزءاً من فريق يُدخل رياضة ديناميكية كهذه إلى الشرق الأوسط».

. رياضة «البيكلبول» تجمع بين التنس وكرة الطاولة والريشة الطائرة.