السماحي: «تايكواندو الإمارات» ينشد الميدالية الأولى في مونديال الفجيرة

أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للتايكواندو، عبدالله السماحي، أن منتخب الإمارات للناشئين يتطلع إلى تحقيق أول ميدالية مونديالية خلال مشاركته في بطولة العالم للناشئين، التي ستقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، من 10 إلى 14 الجاري.

وقال السماحي لـ«الإمارات اليوم» إن مجلس إدارة الاتحاد استعد للمشاركة في مونديال التايكواندو بشكل احترافي خلال الفترة الماضية، ما عزّز الطموح لتحقيق النجاح المرتقب.

وأوضح: «منتخب الإمارات سيشارك بـ20 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية وفرق الدولة، بواقع 10 لاعبين و10 لاعبات، ويقود المنتخب المدرب التونسي، وحيد البريكي، ويساعده حمد الكندي، والمدربة المغربية سناء اتبرور، والإدارية منال مشامطة، والإداري محمد محمود، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد حبيب الزين».

وأضاف السماحي: «المشاركة في المونديال ستكون بطموح المنافسة على الفوز بالميداليات، وتقديم أكثر من بطل عالمي في هذه البطولة، ولتحقيق هذا الحلم الكبير عملنا في اتحاد التايكواندو، برئاسة الدكتور أحمد الزيودي، على بناء منتخب قوي يتمتع بالطموح، بجانب القوة الفنية والذهنية التي تمكنه من الفوز بالميداليات، وأعتقد أننا قريبون من تحقيق هذا النجاح».

وتابع السماحي: «بدأنا إعداد المنتخب منذ أكثر من موسمين، من خلال تطوير المسابقات المحلية التي تعتبر مصدر استكشاف اللاعبين، وتعاقدنا مع جهاز فني من أصحاب الخبرة، إضافة إلى تنظيم معسكرات تدريبية جيدة تتناسب مع مستوى المشاركة في بطولة العالم، كما تم إشراك اللاعبين في بطولات دولية داخل الدولة وخارجها، لرفع المستوى التنافسي لهم».

وأضاف: «بطولة العالم ستكون بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم الناشئين لكلا الجنسين، وهي فرصة ثمينة لكي يستفيد اللاعبون من الخبرات الموجودة بالتزامن مع التنافس لأجل الفوز بالميداليات».