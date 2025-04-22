فتح التسجيل لسباق الجري الثلجي في «سكي دبي»

أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة من «سباق دبي للجري الثلجي»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، المقرر في 18 مايو المقبل، وتستضيف منافساته قاعة «سكي دبي» الثلجية في مول الإمارات.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان، أمس: «يُتاح التسجيل في السباق ضمن فئتين، الأولى تمتد لمسافة خمسة كيلومترات، والثانية تمتد لمسافة ثلاثة كيلومترات، وهو مفتوح لكل أفراد المجتمع، من جميع الجنسيات، من داخل الدولة وخارجها، ممن تزيد أعمارهم على 16 عاماً».

وأضاف: «يعد هذا السباق الفريد تجربة رياضية فريدة، تعزز من مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة الرياضية، حيث يتيح للمشاركين الجري على الثلج في أجواء صيفية تصل فيها درجات الحرارة داخل القاعة إلى ما دون أربع درجات مئوية تحت الصفر، ويمكن للراغبين في المشاركة في السباق التسجيل عبر الرابط على الموقع الإلكتروني PremierOnline، حيث يستمر التسجيل حتى يوم 15 مايو 2025».