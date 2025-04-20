يوسف العامري: «العميد» عانى عدم التوفيق في الفترة الماضية

أكّد لاعب النصر يوسف العامري، أن «العميد» عانى عدم التوفيق خلال الفترة الماضية من الموسم، مشيراً إلى أن الفريق كان يقدم مباريات جيدة إلا أن النتائج لم تكن في مصلحته، مشدداً على أن الفوز على الشارقة في الجولة الـ21 لدوري أدنوك للمحترفين سيكون بداية جديدة وإيجابية للفترة المقبلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق مرّ بفترة صعبة بين هبوط في المستوى ببعض المباريات وعدم توفيق، وسنبحث في الفترة المقبلة عن الالتزام بتعليمات المدرب حتى نحقق مركزاً متقدماً في نهاية المسابقة».

وأضاف العامري: «خبر رحيل المدرب لم يؤثر فينا كلاعبين، فقد كنا نعلم ذلك منذ أسابيع، ولكن لاتزال هناك مباريات وسنقدمها بأفضل مستوى لدينا، وكل اللاعبين لديهم الرغبة في العودة وتحقيق نتائج إيجابية، ويجب علينا التركيز في ما تبقى من مباريات خلال الموسم الحالي».

وخاض يوسف العامري مع النصر هذا الموسم ثماني مباريات في الدوري، واعتمد عليه شرودر في عدد من مباريات دوري أبطال الخليج للأندية، ولكنه ظهر بشكل عام في التشكيل الأساسي للنصر خلال مباراة واحدة فقط في الدوري.