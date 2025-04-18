جوائز ومفاجآت تنتظر جماهير نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

فعاليات ترفيهية ومفاجآت مميزة، تنتظر جماهير الكرة الإماراتية الحاضرين المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، المقررة إقامتها يوم غدٍ السبت في إستاد هزاع بن زايد، بين فريقي الجزيرة وشباب الأهلي، يوفرها رعاة رابطة المحترفين الإماراتية «شركاء النجاح»، تتضمن تجارب مميزة وجوائز قيمة.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي، سحوبات على جوائز قيمة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في سيارة نيسان باترول، التي ستكون من نصيب أحد المشجعين، والذي سيقع عليه الاختيار من خلال مسح الرمز المتواجد على أساور الدخول، والذي يمنح كل مشجع فرصة للفوز بهذه الجائزة أو غيرها من الجوائز القيمة.

كما يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي تجربة ترفيهية ممتعة للجماهير، من خلال ألعاب ممتعة داخل منطقة المشجعين الجديدة لرابطة المحترفين الإماراتية.

وتوفر منطقة المشجعين الجديدة كلياً لرابطة المحترفين الإماراتية، مجموعة من الألعاب الإلكترونية والتفاعلية المناسبة لجميع الأعمار، على أن تبدأ الفعاليات يوم المباراة قبل ساعتين من ضربة البداية، وتمتد إلى نهاية المباراة.

كما تنظم رابطة المحترفين الإماراتية، عروضا ترفيهية مبهرة للجماهير في محيطة ستاد هزاع بن زايد، وينتظر أن تقدم من خلالها مجموعة من الفقرات الفنية والترفيهية المميزة، في تجربة استثنائية، على أن تبدأ الفعاليات في منطقة الجماهير قبل ساعتين من ضربة البداية، وتمتد إلى نهاية المباراة.

ومن اللقطات المحببة والمنتظرة للأطفال والكبار، تواجد «سعيد»، التميمة الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية، في مختلف الفعاليات التي تنظمها الرابطة على هامش نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، داخل وخارج الملعب.