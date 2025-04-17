وزارة الرياضة تبرم شراكتين استراتيجيتين لدعم اكتشاف المواهب ورعايتها

أعلنت وزارة الرياضة اليوم إبرام شراكتين استراتيجيتين جديدتين مع شركتي (Precision Football) و(PlayerMaker) لتعزيز استراتيجية اكتشاف ورعاية المواهب في الدولة من خلال مشروعي «الألعاب المدرسية» و«الألعاب الجامعية»، اللتين ينظمهما اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي بالتعاون مع الوزارة وعدد من الشركاء.

وتختتم الألعاب الجامعية فعالياتها يومي 19 و20 أبريل الجاري، فيما تختتم الألعاب المدرسية منافساتها مايو المقبل.

تمثل هذه المبادرة نقلة نوعية مهمة في رؤية الوزارة طويلة الأمد، لبناء منظومة عالمية المستوى في اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة بجميع أنحاء دولة الإمارات.

وفي إطار هذه الشراكة، ستقود شركة (Precision Football) اكتشاف المواهب في رياضة كرة القدم، في حين تتولى شركة (PlayerMaker) عملية اكتشاف المواهب في 7 رياضات أخرى.

وستعمل كل شركة بشكل مستقل ضمن نطاقها الخاص، لتقدم خبراتها النوعية المعمقة والتكنولوجيا المتطورة لدعم عملية استكشاف المواهب وتقييم الرياضيين بناءً على البيانات.

وسيتم تفعيل هذه الشراكات بشكل تجريبي خلال نهائيات دورتي الألعاب الجامعية والألعاب المدرسية في دولة الإمارات وسيقدم الكشافون أصحاب الخبرة من الشركتين تقييماً نوعياً للمواهب المحتملة، مدعوماً بتسجيلات فيديو للمنافسات وأجهزة احترافية قابلة للارتداء لجمع بيانات كمية لمزيد من البيانات التحليلية.

ولزيادة مستوى خبرات الجهات المتخصصة في عملية استكشاف المواهب لدى الرياضة الإماراتية، تنظم الشركتان ورش عمل تعليمية وعملية متخصصة قبل بدء نهائيات الألعاب المدرسية.