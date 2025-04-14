مدرب التعاون السعودي: كوزمين مصدر الخطورة الأول في الشارقة

وصف مدرب فريق التعاون السعودي محمد العبدلي مباراة فريقه أمام الشارقة المقررة غدا الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للأندية-2 في كرة القدم "بإنها مهمة للطرفين كون أن نتيجتها ستحدد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية"، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة وأن مصدر الخطورة الأول في الشارقة هو مدربه الروماني كوزمين أولاريو لأن لديه كوكبة من النجوم يتمناهم أي مدرب.

وأضاف العبدلي "التعاون جاء إلى الإمارات وهو يدرك مدى شراسة المنافس ورغبته الجامحة في التأهل إلى المباراة النهائية، وفي المقابل فإن التعاون لديه أيضاً نفس الطموح والشغف في هذه البطولة، وسيقاتل من أجل التأهل إلى المباراة النهائية".

وأوضح العبدلي خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الإثنين بنادي الشارقة "المباراة لن تكون سهلة وتحتاج منهم إلى الكثير من الجهد والتعب وأتمنى أن يكون الفوز حليف التعاون واللاعبون لن يخذلوا جمهور الفريق وأن الكل جاهز للمباراة وليس هناك أي عذر وسنقاتل في المباراة".

وأكمل مدرب التعاون" نحتاج إلى التركيز والفوز في هذه المباراة".