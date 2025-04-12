منتخبات الشراع وألعاب القوى واليد تحصد 17 ميدالية في «الألعاب الخليجية الشاطئية»

نجحت المنتخبات الوطنية للشراع، وألعاب القوى، وكرة اليد في حصد 17 ميدالية ملونة ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية «مسقط 2025».

وحصد منتخب الشراع 11 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزيتين، وكانت البداية بذهبية فرق الأوبتمست، كما تمكنت مروة الحمادي من حصد ذهبية في فئة ألكا 4، وشقيقتها اليازية الحمادي الفضية، وضحى البشر ذهبية ألكا 6، وكاميليا خليفة القبيسي برونزية الفئة نفسها.

كما توج خليفة الرميثي بذهبية الترتيب العام للأوبتمست، ومدية خالد النيادي برونزية الأوبتمست للفتيات، وزايد الحوسني بذهبية فئة قوارب الأوبتمست للصغار، وعثمان عبدالكريم الحمادي بذهبية فئة ألكا 6، وأحرز عادل خالد البستكي فضية ألكا 7، ومحمد مروان المرزوقي فضية ألكا 4.

وتوج المنتخب الوطني لألعاب القوى بخمس ميداليات، بواقع فضيتين في سباقي التتابع للرجال، وللسيدات بمشاركة نصيب سالمين، ومحمد النوبي الحمادي، وسالم البلوشي، ومعاذ فوزي، وفاطمة البلوشي، ومهرة عبدالرحيم، وفاطمة خليل، وجواهر فريد.

كما فازت عليا يوسف الحمادي بفضية الوثب العالي للسيدات، وعبير إبراهيم البلوشي ببرونزية الوثب الثلاثي للسيدات، ورقية المرزوقي ببرونزية سباق الميل.

بينما حصد المنتخب الوطني لكرة اليد الميدالية البرونزية في ختام مشاركته بتفوقه على البحرين 2-صفر.

وارتفع حصاد الإمارات في الدورة إلى 21 ميدالية ملونة، بواقع 8 ذهبيات، و7 فضيات، و6 ميداليات برونزية بعد الميداليتين الذهبيتين عن طريق عبدالله ناصر الحمادي في الطيران الشراعي (النزول على الهدف)، وإطاحة الأقماع (البولينغ)، كما حقق المنتخب الوطني للرياضات الجوية الميدالية الفضية للفرق بالطيران الشراعي، إضافة إلى الميدالية البرونزية لمنتخب التقاط الأوتاد، وبرونزية سباق الميل في ألعاب القوى، والميدالية البرونزية لمنتخب كرة اليد الشاطئية.

وفاز المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية على نظيره السعودي بنتيجة (2-0)، فيما خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية بنتيجة (0-1).

وتقدمت الإمارات إلى المركز الثاني بجدول الترتيب العام للدورة، حيث يتبقى لوفدنا المشارك في الحدث الخليجي مباراة كرة القدم الشاطئية أمام الكويت في اليوم الختامي من الحدث في رحلة البحث عن التتويج بميدالية ملونة.

وتصدرت سلطنة عُمان جدول الترتيب العام برصيد 40 ميدالية، بواقع 17 ذهبية و17 فضية و6 برونزيات، واحتلت مملكة البحرين المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات، و8 ميداليات برونزية، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع برصيد 15 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات، و5 فضيات، و7 ميداليات برونزية، كما جاءت دولة قطر في المركز الخامس بـ3 ذهبيات وفضية واحدة و3 ميداليات برونزية، والكويت سادساً بواقع ميداليتين فضيتين، وست ميداليات برونزية.

أحمد بن حمدان: «الشراع» يمضي نحو حلمه بثبات

أشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بالإنجاز الذي حققه أبطال وبطلات رياضة الشراع الحديث مع ختام منافسات الشراع ضمن دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة في مسقط، وتصدرهم ترتيب المنافسات في رياضة الشراع برصيد 11 ميدالية ملونة، من بينها 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، إن «إنجاز مسقط 2025 يعكس الجهود المستمرة والمثمرة لمجلس إدارة الاتحاد في تطوير المنتخبات الوطنية التي أثبتت جدارتها من خلال النتائج الرائعة التي تحققت في السنوات الأخيرة، ومن بينها تحقيق الصدارة على المستويين العربي والخليجي، لتمضي في مشوار الحلم نحو تحقيق نجاحات جديدة مرتقبة في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية والقارية».