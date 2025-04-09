الحــمـادي يهدي الإمارات ذهبية ثالثة في «الألعاب الخليجية الشاطئية»

أضاف لاعب المنتخب الوطني للطيران الشراعي، عبدالله الحمادي، ميدالية ذهبية جديدة للإمارات في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية «مسقط 2025».

وبهذا الإنجاز ارتفع عدد الميداليات الذهبية التي حققتها الدولة إلى ثلاث ميداليات، منها ذهبيتان من نصيب الحمادي في منافسات الطيران الشراعي، وذهبية واحدة أحرزها المنتخب الوطني للشراع في فئة الأوبتمست للفرق، كما حقق المنتخب الوطني للرياضات الجوية الميدالية الفضية للفرق.

وحصد عبدالله الحمادي ذهبية النزول على الهدف، وذهبية إطاحة الأقماع (البولينغ)، كما حصد المنتخب الوطني للطيران الشراعي فضية المجموع العام عن طريق كل من عبدالله ناصر، ومحمد عبدالله الجسمي، وطارق العبيدلي، ومحمد جابر، وراشد السماحي.

واحتفى وفد الإمارات بإنجاز المنتخب للطيران الشراعي بمناسبة حصده ثلاث ميداليات ملونة في الدورة، بواقع ذهبيتين وفضية.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، نصر النيادي، أن هذا التتويج ثمرة سنوات من العمل والتدريب والدعم المؤسسي، وأهدى الإنجاز إلى القيادة الرشيدة واللجنة الأولمبية الوطنية، تقديراً لدعمهما الدائم ورؤيتهما التي ترعى التميز وتصنع الأبطال، وشدد على مواصلة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية دعمه وتطويره لمسيرة الإنجازات، موضحاً أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل الإمارات الرياضي الزاخر.

وقال لاعب المنتخب عبدالله الحمادي، المتوّج بذهبيتَي الطيران الشراعي: «أفتخر بأن أكون جزءاً من هذا الإنجاز التاريخي، وأهديه لوطني، وقيادتي، ولكل من آمن بقدرتنا على تمثيل الإمارات خير تمثيل، شكراً لكل من وقف خلف هذا الإنجاز».

من ناحية أخرى، فاز المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية، للمرة الثانية على التوالي، في منافسات الألعاب الخليجية الشاطئية، بعدما تغلب، أمس، على نظيره البحريني بنتيجة (2-1) بالرميات الترجيحية، وكان قد تغلب في مباراته السابقة على المنتخب السعودي بالنتيجة نفسها بالرميات الترجيحية، بينما تلقى هزيمة واحدة أمام منتخب عمان في المباراة الافتتاحية، ويلتقي اليوم نظيره العُماني مرة أخرى، حيث تنص لوائح مسابقة كرة اليد بالدورة على إقامة المواجهات بين كل فريق مرتين.

«أبيض الكرة الشاطئية» يهزم «الأخضر»

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره السعودي بنتيجة (4-1)، في مستهل مشواره بالدورة، فيما يلتقي منتخب الإمارات نظيره البحريني، اليوم، في المباراة الثانية.

وأنهى منتخب الشراع منافسات اليوم الأول من السباقات الفردية بتحقيق نتائج واعدة، إثر تصدر خليفة أحمد الرميثي فئة قوارب الأوبتمست، فيما حل عثمان عبدالكريم الحمادي بالمركز الأول في فئة إلكا 6 ذكور، وتصدر ضحى البشر المركز الأول لمسابقة إلكا 6 إناث، ومروة الحمادي سباق إلكا 4 إناث.

وحل عادل خالد البستكي في المركز الثاني بفئة قوارب إلكا 7، فيما جاء محمد مروان المرزوقي في المركز الثالث لفئة قوارب إلكا 4 ذكور.

وحلت كاميليا خليفة القبيسي في المركز الثالث بفئة الكا 6 إناث، وإليازية حسن الحمادي بالمركز الثالث بفئة إلكا 4 إناث.