صومالي يحضر «كأس دبي العالمي» منذ 29 عاماً

أكد محمد حسن، الصومالي الجنسية، والمقيم في أبوظبي، حضوره منافسات كأس دبي العالمي، للنسخة الـ29 على التوالي، وبالتحديد منذ انطلاقته وفوز الحصان الأميركي سيغار في النسخة الأولى عام 1996.

وأشار حسن، البالغ من العمر 60 عاماً، إلى مصادفةٍ قادته لحضور السباق للمرة الأولى في مضمار ند الشبا، وقال لـ«الإمارات اليوم» إن: «نصيحة صديق قادتني لأن أصبح ضيفاً دائماً على أمسيات (كأس دبي العالمي)، والحرص على متابعته على مدار 29 نسخة، ومنذ انطلاقة السباق الأول في عام 1996 على مضمار ند الشبا الذي فاز فيه الحصان الأميركي سيغار».

وأوضح: «في عام 1996 قال زميل لي إن سباقاً عالمياً سيقام في دبي، ويضم نخبة من أقوى الجياد على الساحة العالمية، وبالفعل استمعت لنصيحة صديقي وحضرت السباق، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أحرص كل عام على حضور السباق العالمي».

وأضاف: «نسخ عديدة لاتزال عالقة في ذاكرتي من (كأس دبي العالمي)، منها فوز الأسطورة دبي ميلينيوم في عام 2000 بزمنٍ قياسي لايزال صامداً حتى يومنا الحالي، ويعد بالنسبة لي جواداً أسطورياً، وهو الأقوى والأجمل الذي شهدته ساحات الخيل العالمية».

وتابع: «أعمل في أبوظبي، إلا أنني أحرص سنوياً على القدوم ومتابعات السباقات في مضمار ميدان، خصوصاً أمسيات الكأس التي تقدم وجبات دسمة من الإثارة والندية لعشاق سباقات الخيل».

وعن مسابقات الترشيحات المخصصة للجمهور، وعادة ما ترافق سباقات الخيل، قال: «ربحت لمرات عديدة في جوائز الترشيحات في أمسيات (كأس دبي العالمي)، وهي عبارة عن 10% خبرة، والمتبقي حظ، وتستند في تحديد هوية الجياد المتوقع فوزها إلى متابعتها على مدار الموسم».

وأكمل: «استطعت في أكثر من مناسبة الفوز بجوائز مالية في مسابقات الترشيحات، أكبرها جاءت بقيمة 15 ألف درهم».

واختتم: «أجواء مضمار ميدان الذي يعد أفضل مضامير الخيل على مستوى العالم، تحفز الكثير من الأصدقاء والعائلات للقدوم ومتابعة أقوى السباقات على الساحة الدولية، خصوصاً الشوط الرئيس (كأس دبي العالمي) الذي يعد أقوى أشواط السباقات الرملية في العالم، ولم يتمكن سوى جوادٍ وحيد في الفوز بلقبه لمرتين على التوالي، هو نجم فريق (غودولفين) الجواد الأسطوري ثندر سنو».