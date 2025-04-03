5 بطولات ينظمها «أبوظبي للرياضات البحرية» خلال أبريل     

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تنظيم خمس بطولات بحرية خلال شهر أبريل الجاري، ضمن أجندته السنوية.

وأوضح النادي في بيان أصدره أمس، أن باكورة نشاطه في الشهر الحالي ستكون مع الجولة الأولى من بطولة الإمارات لـ«الفلاي بورد» المقررة في 11 أبريل، تليها الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية يوم 12 من الشهر نفسه.

وأضاف أنه سينظم الجولة الثالثة من سباقات المحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 18 أبريل، فيما ستقام الجولة الأولى من بطولة التزلج على الماء خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل، على أن تختتم الفعاليات البحرية للشهر الجاري بتنظيم سباق النادي للإبحار الشراعي يوم 26 أبريل.

وأكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية حرصه على تنظيم واستضافة فعاليات بحرية متنوعة، تلبي تطلعات محبي الرياضات المائية، وتعزز مكانة أبوظبي وجهةً رياضية عالمية.