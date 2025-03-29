مباريات اليـوم

المصدر:
  • الامارات اليوم
التاريخ:

دوري أدنوك للمحترفين

دبا الحصن - العين 22:00

كلباء - الوحدة 22:00

الدوري الإسباني

ريال سوسييداد - بلد الوليد 17:00

إسبانيول - أتلتيكو مدريد 19:15

ريال مدريد - ليغانيس 00:00

الدوري الإيطالي

فينيزيا - بولونيا 18:00

يوفنتوس - جنوى 21:00

ليتشي - روما 23:45

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - سانت باولي 18:30

فرانكفورت - شتوتغارت 21:30

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس - مارسيليا 20:00

سانت إيتيان - سان جيرمان 22:00

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