دبي تستضيف أقوى بطولات «القتال بالأيدي العارية» 4 أبريل

تستضيف دبي واحدة من أقوى بطولات القتال بالأيدي العارية في العالم، حيث تنطلق منافسات بطولة النزال المفتوح لأول مرة في الشرق الأوسط، التي ينظمها دوري مقاتلي العالم (World League Of Fighters)، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك يومي 4 و5 أبريل المقبل في ملعب سوق دبي الحرة.

وذكر بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي، أن «سيكون عشاق القتال على موعد مع أجواء مشوقة، حيث تُفتح أبواب الملعب في الساعة 7:00 مساءً خلال يومي الحدث، استعداداً لانطلاق النزالات الحاسمة بين 44 مقاتلاً عالمياً يتنافسون للفوز بالألقاب الكبرى، وستعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً في فندق برج العرب يوم الأربعاء المقبل للإعلان عن تفاصيل البطولة والمشاركين فيها، بحضور النجم العالمي كونور ماكغريغور، والرئيس التنفيذي للبطولة ديفيد فيلدمان، ويُعد المؤتمر فرصة فريدة لمناقشة أهمية البطولة ودورها في تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للرياضات القتالية، كما سيتناول الحضور تفاصيل النزالات المرتقبة وأبرز التحديات التي سيواجهها المقاتلون في الحلبة».

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين المقاتل الويلزي المخضرم جون فيليبس، الذي خاض مسيرة قوية في رياضة الفنون القتالية، والبرازيلي القوي فابيو مالدونادو، صاحب التاريخ الحافل في النزالات العالمية، حيث يتواجهان ضمن فئة الوزن المتوسط الثقيل في مباراة يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والندية.

. 44 مقاتلاً عالمياً يتنافسون للفوز بالألقاب الكبرى.