"أبيض الناشئين" يبدأ محطة الإعداد الأخيرة للنهائيات آسيا

بدأ المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة، الأحد، معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة، ضمن محطة إعداده الأخيرة للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 3 إلى 20 إبريل المقبل.

وأدى أبيض الناشئين حصة تدريبية على ملعب ذياب عوانة تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي وجهاز الفني المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين.

ويخوض منتخبنا الوطني خلال المعسكر الحالي مباراة ودية أمام نظيره المنتخب الإندونيسي يوم الأربعاء المقبل.

وتضم قائمة المعسكر 23 لاعبًا، وهم : هود صالح المنهالي، أحمد إكرامي مشرف (الجزيرة) هزاع فيصل علي، عبدالله راشد (العين) مايد محمد اليماحي، فيصل محمد البريكي (الوحدة) سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس، محمد سالم خميس، فهد خليل إبراهيم، محمد جمال محمد (النصر) إبراهيم يوسف الجسمي، محمد ناصر أحمد، سالم عصام ياقوت (الوصل) محمد أحمد مشموم، محمد بطي جمعة، علي حسن الجسمي (شباب الأهلي) عبيد عمران سرور، حميد إبراهيم السويدي، سعيد علي الراشدي، عبدالله مناد (الشارقة) جايدن أديتيبا (آرسنال) عبدالله حاتم (الأهلي).