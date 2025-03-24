استبعاد نجم روما من المنتخب السعودي

تلقى المنتخب السعودي ضربة موجعة قبل لقاء مضيفه الياباني، غداً، في تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد السعودي استبعاد اللاعب، سعود عبدالحميد، من مواجهة اليابان بسبب الإصابة، وقال، في بيان، أمس: «إن المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، قرر استبعاد سعود عبدالحميد نجم روما الإيطالي من مباراة اليابان للإصابة».

وأشار إلى أن اللاعب اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، كما يغيب عن الأخضر الثنائي حسن كادش ومحمد كنو بسبب الإصابة أيضاً.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أستراليا الثانية، فيما تأهلت اليابان رسمياً بـ19 نقطة.