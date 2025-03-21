«الأبيض الأولمبي» يودّع بطولة غرب آسيا من أول مباراة

ودّع المنتخب الأولمبي المنافسة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً، في نسختها السادسة المقامة حالياً في العاصمة العمانية مسقط، من أول مباراة يخوضها خلال البطولة التي تستمر مبارياتها حتى 25 الجاري، إذ خسر الأبيض الأولمبي، أول من أمس، أمام نظيره المنتخب البحريني بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على استاد السيب الرياضي في مسقط ليودّع المنافسة، فيما تأهل في المقابل المنتخب البحريني بهذا الفوز إلى الدور نصف النهائي.

ورغم تسجيله هدف السبق في المباراة في الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب جونيور ندياي، فإن الأبيض الأولمبي لم يحافظ على تقدمه، بعدما تمكن المنتخب البحريني من تسجيل هدف التعادل «21» عن طريق اللاعب سعود محسن، قبل أن يسجل المنتخب البحريني هدف الترجيح في الشوط الثاني عن طريق اللاعب عبدالرحمن الخياط «92».

ورغم أن قائمة المنتخب ضمت عناصر مميزة من اللاعبين بينهم لاعبون حصلوا على الجنسية الإماراتية، مثل جونيور ندياي وسولومون سوسو، بجانب يانيك مولر وأنطوني خياط، فإنه أخفق في الذهاب بعيداً في هذه البطولة.

ويقود تدريب المنتخب المدرب الأوروغوياني مارسيلو برولي، الذي تم التعاقد معه في فبراير 2024 خلفاً للمدرب السابق الإسباني دينيس سيلفا.

ويملك برولي سيرة مميزة في مجال التدريب، من بينها تدريب منتخب الأوروغواي للشباب وحقق معه وصافة بطولة كأس أميركا الجنوبية تحت 20 عاماً 2023، وفي العام نفسه قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، في البطولة التي أقيمت بالأرجنتين بعد الفوز على إيطاليا بهدف دون مقابل.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات، هي: الإمارات وعمان والبحرين، والسعودية والأردن وسورية، ولبنان والكويت.

ووفقاً للموقع الرسمي لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، فإن نظام البطولة نصّ على توزيع المنتخبات الثمانية إلى أربع مجموعات، إذ ضمت كل مجموعة منتخبين بحيث يلتقي منتخبا كل مجموعة في مباراة واحدة بينهما في الدور الأول، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة من هذه المواجهات إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن تستمر المنتخبات التي لم تتعدَّ هذه الأدوار باللعب لتحديد المراكز من الثالث إلى الثامن.

يُذكر أن المنتخب الأولمبي كان قد ودّع أيضاً مبكراً نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي أقيمت في قطر في أبريل 2024، بعد مشاركة تُعد الأضعف دون الحصول على أي نقطة في البطولة واحتل المركز الرابع والأخير في ترتيب مجموعته.

وضمت قائمة لاعبي المنتخب الأولمبي المشاركة في بطولة غرب آسيا كلاً من: سعيد المقدمي، عدلي حاتم، علي عبدالله الصفار، مرزوق راشد البدواوي في حراسة المرمى، إضافة إلى اللاعبين مبارك بني زامة، منصور المنهالي، خميس المنصوري، يوسف المرزوقي، زايد خميس، منصور البلوشي، حمدان باسويدان، جمال السعدي، عبدالعزيز الشريفي، سولومون سوسو، علي عبدالعزيز، سيف المنهالي، مطر زعل، حازم محمد، أنطوني خياط، محمد خليل، عيد الحمادي، مايد الكاس، سيف سالم، غيث عبدالله، يانيك مولر، عيسى خلفان، جونيور ندياي.