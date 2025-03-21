«دبي البحري» يستضيف بطولة الشراع الافتراضي الأحد

يستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعد غد، فعاليات الجولة الثالثة والختامية من بطولة الإمارات للإبحار الشراعي الافتراضية 2025 «فيرشيوال ريغاتا»، وذلك ضمن أجندة وفعاليات الموسم الرياضي 2024-2025.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ضمن برنامج الفعاليات الرياضية في رمضان، حيث يستقطب ما يزيد على 50 متسابقاً ومتسابقة، يتنافسون حضورياً عبر أجهزة الهواتف والألواح الذكية على المراكز الأولى للجولة الثالثة والختامية، وكذلك نقاط الترتيب العام لجولات بطولة الإمارات.

ويستقبل مقر إدارة الفرق بمبنى فيكتوري تيم في جبل علي فعاليات الجولة الثالثة التي ستبدأ 10 مساء، وتستمر ساعة واحدة عبر الموقع الرسمي «فيرشيوال ريغاتا»، حيث يمكن متابعة مهارات المشاركين من منتسبي الأندية والأكاديميات الرياضية والبحرية في الدولة.

من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد الفلاحي، أن النادي كان له قصب السبق قبل أربع سنوات، عندما نظم سباقاً افتراضياً مماثلاً يحاكي منافسات القوارب الشراعية الحديثة باسم تحدي «دبي فيرشيوال ريغاتا إن شور»، وحقق حينها نجاحاً كبيراً، ليعاد إحياء الفكرة من جديد هذا العام، عبر اتحاد الشراع والتجديف الحديث، خلال شهر رمضان الفضيل.

. الحدث يستقطب 50 متسابقاً يتنافسون حضورياً عبر أجهزة الهواتف والألواح الذكية.