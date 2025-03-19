رياضيون: المنتخب أمام فرصة تاريخية للفوز على إيران

قال رياضيون ومحللون فنيون إن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمامه فرصة تاريخية للفوز على نظيره الإيراني، غداً، في عقر داره، خصوصاً أن المنتخب الإيراني حالياً ليس في أفضل حالاته من الناحية الفنية، رغم أنه يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، وأن تفاصيل فنية صغيرة من قبل مدرب المنتخب، باولو بينتو، يمكنها أن تصنع الفارق، وأن تقود «الأبيض» للتفوق في هذه المباراة مثل التشكيل المناسب وأسلوب وخطة اللعب التي ينتهجها المدرب في المباراة، بجانب تسجيل هدف مبكر يتسبب في إرباك حسابات المنتخب الإيراني.

وستقام المباراة في الثامنة من مساء غدٍ بتوقيت الإمارات، على استاد آزادي في العاصمة الإيرانية طهران، ضمن الجولة السابعة لحساب المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، علماً بأن المنتخب الوطني يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، خلف منتخبَي إيران المتصدر بـ16 نقطة، وأوزبكستان صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة، فيما يوجد في المركز الرابع منتخب قطر بسبع نقاط، وتحل قيرغيزستان في المركز الخامس بثلاث نقاط، وفي المركز السادس والأخير يوجد منتخب كوريا الشمالية برصيد نقطتين فقط.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»: «الأبيض يملك أوراق رابحة كثيرة ممثلة في وجود لاعبين مميزين مثل فابيو دي ليما وكايو لوكاس ولوان بيريرا وماركوس ميلوني، بجانب وجود خط دفاع جيد، خاصة بعد انضمام مدافع الوحدة لوكاس بيمنتا الذي يعتبر من أفضل المدافعين في الدوري حالياً».

وأشار الرياضيون إلى أهمية ثبات التشكيلة، والتوظيف الجيد للاعبين خصوصاً العناصر التي انضمت حديثاً للمنتخب.

رؤية وخطة بينتو

وقال المعلق الرياضي والمحلل الفني علي حميد، إن مباراة المنتخب أمام إيران تعد واحدة من أهم المباريات بالنسبة للأبيض في هذه المرحلة، وأن المنتخب يسعى من خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية، والمنافسة على بطاقة التأهل، وهذا الأمر يعطي اللاعبين دافعاً معنوياً كبيراً، وأن الأمور كلها تتوقف على رؤية المدرب بينتو واستراتيجيته وخطته وأسلوبه في اللعب، إذ يجب عليه أن يلعب أمام إيران تحديداً باستراتيجية واضحة، وعدم المغامرة، من خلال اللعب بتوازن بين الهجوم والدفاع، بجانب أن من المهم جداً ألّا تستقبل شباك المنتخب هدفاً في الدقائق الأولى من زمن المباراة، وفي الوقت ذاته يجب التسجيل مبكراً في مرمى المنتخب الإيراني وإحراجه، خصوصاً أن الأخير يكون أحياناً مضغوطاً داخل الملعب، ومتحرراً أكثر خارجه.

وأضاف علي حميد: «المنتخب الإيراني ليس سهلاً، كونه مدججاً بمجموعة من اللاعبين الذين يملكون خبرات وقدرات كبيرة، بجانب أن لديهم الطموح نفسه في التأهل إلى كأس العالم، فضلاً عن أن وجود المنتخب الإيراني حالياً في صدارة المجموعة يعد بالنسبة له دافعاً معنوياً كبيراً».

وتابع: «من الأوراق الرابحة بالنسبة للمنتخب أن القائمة الجديدة شهدت دخول عناصر جديدة مؤثرة، وتملك خبرات وقدرات كبيرة، وبإمكانها صنع الفارق».

واسترسل علي حميد: «اللاعبون الذين انضموا إلى المنتخب مؤثرون، لكن هناك نقطة مهمة جداً في المنتخب يجب التوقف عندها، وهي الانسجام بين المجموعة الجديدة والعناصر القديمة في المنتخب، ورغم أن الوقت ليس كافياً لحدوث عملية الانسجام المطلوبة إلا أن الظروف قد تلعب دوراً كبيراً في مصلحة المنتخب».

وأكمل: «هناك جانب مهم بالنسبة للمنتخب، وهو أسلوب وخطة اللعب والتشكيلة الأساسية، وهذا الأمر سيلعب دوراً كبيراً جداً في هذه المباراة، ومن المهم جداً أيضاً أن يسعى مدرب المنتخب بينتو إلى الاستفادة من كل العناصر الموجودة لديه، وكانت لديه مشكلات في الخط الخلفي، لكن تم حلها بنسبة كبيرة بوجود مدافعي الوحدة لوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير، وعلى الشق الهجومي فإن وجود كايو لوكاس يحل هذه المشكلة أيضاً بنسبة كبيرة».

أفضلية فنية

من جانبه، قال المحلل الرياضي الدكتور أحمد العوضي، إنه رغم أن مباراة المنتخب أمام إيران تعد صعبة، وتكمن صعوبتها في ملعب آزادي وطموح المنتخب الإيراني بتوسيع فارق النقاط متسلحاً بالأرض والجمهور وحماسة المدرجات، إلا أن الأبيض لديه فرصة جيدة لتحقيق نتيجة إيجابية، كونه يضم مجموعة من اللاعبين المميزين في الدوري الإماراتي.

وأضاف: «سير المباراة سيعتمد على مدى ثبات التشكيلة والتوظيف الجيد من قبل المدرب للاعبين الملتحقين حديثاً بالمنتخب، وكذلك على معلومات المدرب بينتو في معرفة نقاط قوة وضعف المنافس».

وأوضح العوضي: «يفترض أن يكون المدير الفني للمنتخب قد وقف خلال المعسكر الأخير الذي أقيم في جبل علي بدبي على التشكيلة الأساسية. وأعتقد أن بينتو محظوظ بانضمام لاعبين جدد قدموا مستويات جيدة في الدوري، مثل كايو لوكاس وبيمنتا الذي يعد من أفضل المدافعين في الدوري وكذلك اللاعب جونتاس، إضافة إلى لوان بيريرا وماركوس ميلوني وبقية كتيبة الأبيض».

وتابع العوضي: «بالنسبة لمباراة المنتخب أمام كوريا الشمالية، فإنه على الورق منتخب الإمارات هو الأفضل، لما يملكه من خبرات وتصنيف أفضل».

القدرة على الفوز

من جانبه، قال الإداري الرياضي والمحلل الرياضي جمعة العبدولي، إن المنتخب يملك القوة والإمكانات والقدرة الفنية التي تمكنه من الفوز على المنتخب الإيراني في عقر داره، وكذلك الفوز أيضاً على المنتخب الكوري الشمالي، خصوصاً أن المنتخب أصبح حالياً في وضع أفضل بعد انضمام عناصر جديدة مؤثرة يمكنها صنع الفارق، بجانب الطموح الكبيرة لدى لاعبي المنتخب في التأهل إلى كأس العالم.

وأضاف: «رغم احترامي للمنتخب الإيراني الذي يتصدر حالياً ترتيب منتخبات المجموعة، إلا أن الفرصة مواتية أمام الأبيض للفوز في هذه المباراة وحصد النقاط الثلاث».

وتابع العبدولي: «بجانب انضمام عناصر جديدة للمنتخب تمثل إضافة كبيرة، فإن مسيرة المنتخب شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً إيجابياً ملحوظاً قياساً بالمستوى الفني الذي ظهر به في الفترة الماضية».