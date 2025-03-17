سعيد بن مكتوم يتوج الفائزين في بطولة الاتحاد الدولي للبادل بـ"ند الشبا"

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين في بطولة الاتحاد الدولي للبادل فئة الناشئين، التي أُقيمت الأحد في صالة مجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من "دورة ند الشبا الرياضية"، المقامة حاليًا في دبي.

وفاز الثنائي أحمد الهاشمي وآرون روبيو بالمركز الأول في فئة تحت 18 سنة، بينما حل الثنائي أنتونيو بالما وأليساندرو بيروتا في المركز الثاني.

وفي فئة تحت 16 سنة، فاز نفس الثنائي أحمد الهاشمي وآرون روبيو بالمركز الأول، وتلاه الثنائي رامتين رفيعي بوروجني وعلي تقي زاده في المركز الثاني.

وفي فئة تحت 14 سنة، توج الثنائي حمدان الهاشمي وماريو بروكال أفيليس بالمركز الأول، بينما حل الثنائي سيبهر مهربخش ورامتين رافيبوجيني في المركز الثاني.

وعلى صعيد باقي المنافسات، واصل الدراج الجزائري حمزة ياسين تألقه في سباقات الدراجات الهوائية، محافظاً على لقب السباق المفتوح للرجال لمسافة 74 كيلومترًا، ضمن فعاليات الدورة.

وأكد ياسين “28 عامًا” مكانته كأحد أفضل الدراجين العرب والأفارقة، حيث نجح في الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي، بعد أن أنهى السباق بزمن قدره 1:33:09 ساعة، متفوقًا بفارق جزء من الثانية على عبد الله جاسم آل علي الذي حل في المركز الثاني، بينما جاء أحمد المنصوري في المركز الثالث.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين رجال، فاز البريطاني سايمون كوكس بالمركز الأول بعد إنهائه السباق لمسافة 37 كيلومترًا في زمن قدره 51:11 دقيقة، بينما حل الجزائري خليل حداد في المركز الثاني بزمن 51:14 دقيقة، وجاء مواطنه الجزائري نور الدين حوشين في المركز الثالث للعام الثاني على التوالي بزمن 52:52 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم “دراجات الطريق - فئة سي” لمسافة 18 كيلومترًا، فاز الإماراتي عبد الله سالم البلوشي بالمركز الأول بزمن 25:19 دقيقة، تلاه أحمد محمد سيف البدواوي في المركز الثاني بزمن 25:24 دقيقة، بينما جاء السعودي عدي حمدان الشراري في المركز الثالث بزمن 26:35 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم “دراجات اليد - فئة إتش”، فاز العماني سامي السليمي بالمركز الأول بزمن 31:50 دقيقة، وتلاه الإماراتي سعيد راشد جمعة الظاهري في المركز الثاني بزمن 31:50 دقيقة، بينما حل الإماراتي ذيبان سالم المهيري في المركز الثالث بزمن 36:22 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم المكفوفين “فئتي بي وتي”، فاز السعودي عبدالله الملاوي بالمركز الأول بزمن 26:34 دقيقة، وتلاه الإماراتي بدر عبدالعزيز في المركز الثاني بزمن 33:43 دقيقة، بينما جاء الإماراتي أحمد عبدالله الشامسي في المركز الثالث بزمن 35:43 دقيقة.