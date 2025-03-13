فان دايك يفرض الغموض حول مستقبله مع ليفربول

فرض قائد ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك، الغموض حول مستقبله مع «الريدز»، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، وقال إنه «لا يملك أدنى فكرة عما إذا كان سيبقى في ملعب (أنفيلد) بعد هذا الموسم».

وينتهي عقد فان دايك (33 عاماً) في نهاية الموسم الحالي، من دون أن يصل إلى اتفاق جديد مع ليفربول الذي يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة، متقدماً بفارق 15 نقطة عن أرسنال الثاني.

وأوضح: «لا أضمن ارتداء قميص (الريدز) مع انطلاق الموسم المقبل، ولا أعرف حتى ما سيحدث العام المقبل، إذا ادعى أي شخص أنه يعرف فهو يكذب».