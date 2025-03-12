دبي تستضيف أول مجمع دولي للرياضة والترفيه داخل منطقة حرة

أعلن مركز دبي التجاري العالمي إطلاق «المنطقة الدولية للرياضة والترفيه»، أول مجمع أعمال مُخصص للرياضة والترفيه في الإمارات يقع ضمن منظومة المناطق الحرة.

وأوضح المركز، في بيان، أن هذه المنطقة «تُمثل مركزاً للأعمال المتخصصة في قطاع الرياضة والترفيه، حيث تُسهِّل إصدار التراخيص للأنشطة التجارية المتنوعة المتعلقة بالرياضة والترفيه، وتُشكل منظومة تعاونية استثنائية لدعم وتسريع وتيرة نمو القطاع.

وستوفر المنطقة منصة موحدة لترخيص الأعمال في المجالات الرياضية القائمة، مثل الإدارة والتسويق الرياضي، وإدارة الفعاليات، وتمثيل المواهب، والإعلام والبث، إضافة إلى دعم النمو في المجالات الناشئة مثل الرياضات الإلكترونية، والتكنولوجيا الرياضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والرموز الرقمية للمشجعين. كما ستضم المنطقة مجموعة متنوعة من كبرى المؤسسات المتخصصة في القطاع، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية، والدوريات والامتيازات الرياضية، وأصحاب الحقوق، والمستثمرين، والوكالات الرياضية ووكالات المواهب، والفنانين، والشخصيات الرياضية والإعلامية، والشخصيات المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، والمتخصصين في المهن الإبداعية.

وستقدم المنطقة الدولية للرياضة والترفيه دعماً مؤسسياً وقانونياً شاملاً مخصصاً لأعضائها، بالتعاون الوثيق مع السلطات ذات الصلة في دولة الإمارات مثل وزارة الرياضة، ومجلس دبي الرياضي، واللجنة الأولمبية الوطنية، وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس لإدارة الأصول والاستثمار في مركز دبي التجاري العالمي، خالد الفهيم: «سيسهم إنشاء المنطقة الدولية للرياضة والترفيه داخل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي في تأسيس منظومة فعالة تدعم ازدهار الشركات الرياضية والترفيهية، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال. وسيستفيد أعضاء المنطقة من الموقع المتميز لمنطقتنا الحرة الحائزة جوائز في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، وخطوات التأسيس المُيسرة، وسهولة بناء شبكة علاقات تجارية مثمرة من خلال أجندة فعالياتنا ومعارضنا المتنوعة. كما يسهم استقطاب الشركات المتخصصة في الرياضة والترفيه في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال ويدعم نمو القطاع الرياضي بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33».

وتستهدف المنطقة المنظمات الرياضية الدولية والإقليمية، مثل الاتحادات والجمعيات والدوريات الرياضية للألعاب الرياضية القائمة والناشئة على حدٍّ سواء. وبفضل ما تتيحه إمارة دبي من قدرة على التواصل العالمي، وبنية تحتية متطورة، وسياسات صديقة للمستثمرين، ونظام ضريبي مناسب، فإنها تتمتع بميزة تنافسية قوية تُمكنها من استضافة تلك المنظمات الرياضية العالمية.

إسهام القطاع الرياضي

يسهم قطاع الرياضة في دبي بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً في إجمالي اقتصاد دولة الإمارات، وتحتل الدولة مكانة رائدة في تطوير المناطق الاقتصادية، مع أكثر من 40 منطقة حرة تشمل مختلف القطاعات، ويُتوَقع أن تكون المنطقة الدولية للرياضة والترفيه مركزاً مخصصاً لدعم قطاع الأعمال الرياضية والترفيهية المزدهر على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.