منتخب الجودو يشارك في «تبليسي غراند سلام»

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة «تبليسي غراند سلام» للجودو، التي يستضيفها الاتحاد الجورجي للجودو، من 21 حتى 23 مارس الجاري، وتأتي ضمن برنامج الإعداد والتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وحدد الاتحاد المشاركة بعدد أربعة لاعبين، حسب تصنيفهم ومستوى البطولة المقبلة، هم: ناجي يزبيك، في وزن تحت 66 كغم، الفائز بذهبية بطولة كازابلانكا الدولية المفتوحة، وكريم عبداللطيف، بوزن تحت 73 كغم، الفائز بذهبية بطولة كازابلانكا أيضاً، وعمرو جاد، الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة «طشقند غراند سلام»، وسليمان إبراهيم، في وزن تحت 90 كغم، الفائز بذهبية بطولة كازابلانكا الدولية المفتوحة.

من جهة أخرى، يختتم المنتخب الوطني، اليوم، مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى للجودو «غراند بري»، التي ينظمها الاتحاد النمساوي للجودو بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة، من 52 دولة، بجوائز مالية قدرها 100 ألف يورو.

ويخوض لاعبنا محمد يزبيك، اليوم، نزالاً مهماً في وزن تحت 73 كغم مع الروماني بورز لوسيان، في الدور التمهيدي.