قرعة الجائزة الكبرى للجودو في النمسا.. الخميس

تُسحب بعد ظهر غدٍ الخميس في مدينة لينز النمساوية عبر تقنية الفيديو، قرعة بطولة الجائزة الكبرى للجودو، التي تقام خلال الفترة من 7 الى 9 مارس الجاري، بمشاركة 432 لاعبا ولاعبة من 52 دولة.

ويشارك في البطولة منتخبنا الوطني الأول ضمن برنامج الإعداد للتأهل للمرة السادسة لدورات الألعاب الأولمبية.

ويترأس بعثة المنتخب التي وصلت إلى فندق الوفود المشاركة، سعادة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي ، فيما تضم المدرب فيكتور سيكتروف، واللاعبة بشيرات خرودي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، ونارمند بيان في وزن تحت 66 كجم "الوزن الخفيف"، ومحمد يزبيك في منافسات وزن تحت 73 كجم، لفئة وزن خفيف المتوسط.