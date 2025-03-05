122 ملاكماً يشاركون في بطولة العين

أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة، عن انطلاق منافسات بطولة الملاكمة ضمن فعاليات بطولة العين الرياضية الرمضانية، خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري، بمشاركة 122 لاعبًا ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، وذلك بعد غلق باب التسجيل يوم الاثنين الماضي.

وقال المدير الفني لاتحاد الإمارات للملاكمة محمد مصبح الشبلي، إن الحدث شهد إقبالًا كبيرًا من اللاعبين المحليين والدوليين، مشيرًا إلى مشاركة لاعبين من 5 دول، هي البحرين، والكويت، والأردن، والعراق، وإيران، إلى جانب لاعبي منتخب الإمارات.

وأشار إلى أن البطولة تستهدف فئة الشباب من 16 و 17 عامًا، بمشاركة 15 ناديًا من مختلف أنحاء الدولة، بما يعزز من قاعدة انتشار اللعبة وتطوير المواهب الصاعدة.

وأشاد الشبلي بالتعاون بين اللجنة المنظمة واتحاد الإمارات للملاكمة، مؤكدًا أن البطولة تقام للمرة الأولى بالشراكة بين الجهتين، بما يعزز نجاحها ضمن بطولة العين الرمضانية التي تحظى بمكانة بارزة في المشهد الرياضي بالدولة، خاصة في أجواء شهر رمضان المبارك.

من جانبها، أكدت نسرين علي بن درويش مديرة البطولة، اكتمال الاستعدادات كافة لتنظيم الحدث وفق أعلى المعايير، مشيرة إلى أن البطولة استقطبت مشاركين من داخل الدولة وخارجها.

وأضافت أن الحدث يقام برعاية الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، وبمشاركة نخبة لاعبي الإمارات، بما يمنحه زخمًا كبيرًا ويعزز الإقبال الجماهيري على متابعة المنافسات.