ركلة ركنية «عقوبة» حراس المرمى المُهدرين للوقت

أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) تغييراً على القواعد من خلال احتساب ركلة ركنية عقوبة لحراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من ثماني ثوان. وتنص القواعد الحالية على أن حراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من ست ثوانٍ ستحتسب ضدهم ركلة حرة غير مباشرة، لكن كان يتم تجاهل احتساب هذا القرار من قبل الحكام في أغلب الأحيان.

وشهد عدد من المسابقات هذا الموسم تجربة تتيح لحراس المرمى الاحتفاظ بالكرة لثماني ثوان، حيث يقوم الحكم بالإشارة إلى الثواني الخمس الأخيرة عبر رفع يده.

وقال مجلس الاتحاد الدولي في بيان، بعد اجتماعه السنوي في بلفاست: «يعني التعديل أنه إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من ثماني ثوان (مع استخدام الحكم للعدّ التنازلي الظاهر للعيان لمدة خمس ثوان)، فسيمنح الحكم ركلة ركنية للفريق المنافس (بدلاً من الركلة الحرة غير المباشرة الحالية لأكثر من ست ثوان)».

كما أيّد المجلس الدولي خطة الاتحاد الدولي (فيفا) القاضية بوضع الحكام كاميرات خلال نهائيات كأس العالم العام المقبل، كجزء من النقل المباشر للمباريات.

• «قضاة الملاعب» سيرتدون كاميرات النقل المباشر للمباريات خلال كأس العالم العام المقبل.