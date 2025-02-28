غوارديولا يتعهد بـ «عودة قوية» لمانشستر سيتي   

أصرّ المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على أن فريقه سيكون قوياً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مرة أخرى في المستقبل، بعد أن قاده المهاجم العملاق الدولي النرويجي إرلينغ هالاند إلى الفوز على مضيفه توتنهام (1-0)، أول من أمس، في الجولة الـ27.

وعزز الفوز من سعي مانشستر سيتي إلى التواجد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، باستعادته المركز الرابع المؤهل إلى المسابقة القارية.

وقال غوارديولا: «لن يكون سيتي القديم هذا الموسم أبداً. كان سيتي القديم جيداً جداً، لكننا سنعود، كانت المباراة مفتوحة في الشوط الثاني لأننا لم نحسم النتيجة في الشوط الأول، وعانينا في الشوط الثاني».