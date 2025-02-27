دورة ند الشبا تغلق التسجيل اليوم لـ 3 منافسات

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» انتهاء استعداداتها لانطلاق الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وأعلنت اللجنة المنظمة إغلاق باب التسجيل، اليوم، للمشاركة في بطولات شد الحبل والجوجيتسو وتحدي الموانع، كما سيكون الثاني من مارس المقبل آخر موعد لتسجيل اللاعبين للمشاركة في بطولة الكرة الطائرة، فيما يتواصل التسجيل في سباق الجري وبطولة الريشة الطائرة حتى الثالث من مارس، على أن يتواصل التسجيل في بطولة الرماية مع الجري (ليزر رن) حتى السابع من الشهر المقبل، بينما يستمر التسجيل في سباق الدراجات الهوائية حتى التاسع من مارس.

واعتمدت اللجنة المنظمة أماكن ومواقع إقامة منافسات البطولات المدرجة ضمن برنامج الدورة هذا العام، إذ من المقرر أن تستضيف الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا منافسات بطولة الكرة الطائرة، والجوجيتسو، والمبارزة، والرماية مع الجري (ليزر رن)، ونهائي كرة السلة بالكراسي المتحركة، فيما تقام بطولة البادل في الصالة المجاورة المخصصة للبادل، ويقام سباق الجري في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، على أن تقام بطولة شد الحبل وتحدي الموانع، وبطولة الريشة الطائرة داخل مجمع ند الشبا الرياضي.

من جهتها، أكدت مجموعة تداوي الصحية في دبي رعايتها للنسخة الجديدة من دورة ند الشبا الرياضية، للعام الخامس على التوالي، وقال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية في دبي، مروان إبراهيم، في تصريحات صحافية: «إن دورة ند الشبا الرياضية أصبحت علامة فارقة في الأجندة الرياضية لإمارة دبي، ونفخر في مجموعة تداوي الصحية بأن نكون جزءاً منها».

وأضاف: «رعايتنا للدورة للعام الخامس على التوالي تنبع من التزامنا بتعزيز الرياضة كأسلوب حياة صحي، وترسيخ ثقافة النشاط البدني ضمن المجتمع، بما يتماشى مع رؤيتنا في توفير بيئة صحية ومستدامة للجميع.

وأشار: «تعد هذه الدورة منصة متميزة تجمع الرياضيين من مختلف الفئات، وتعزز قيم العزيمة والانضباط والتحدي، وهي القيم التي تتوافق مع نهجنا في تقديم رعاية صحية متكاملة تركز على تحسين جودة الحياة، ونسعى من خلال هذه الرعاية إلى الإسهام في دعم المبادرات المجتمعية والرياضية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة».

وختم: «نتطلع إلى أن تكون هذه الشراكة، المستمرة على مدار خمس سنوات، خطوة إضافية في سبيل تعزيز دور الرياضة في حياة الأفراد، ونؤكد التزامنا الدائم بدعم الفعاليات التي تعزز الصحة واللياقة البدنية في المجتمع».