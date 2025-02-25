بطولة دبي لصيد الأسماك تسجل أرقاماً جديدة

سجلت بطولة دبي لصيد الأسماك (كنعد وسكل) التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2024-2025 واختتمت يوم الأحد الماضي في واجهة دبي هاربر أرقاما جديدة تؤكد مدى التطور المتنامي لهذه الهواية والرياضة التي باتت أكثر احترافية في ظل اللوائح والشروط



ووصل مجموع أوزان الأسماك مع ختام منافسات البطولة الى 804 كلغ حيث بلغ عدد الأسماك المشاركة فعليا 32 سمكة من بينها 22 سمكة لفئة (الكنعد) بلغ وزنها الإجمالي 551.9 كلغ و10 اسماك من فئة (السكل) وصل وزنها الى 252.9 كلغ، تم اصطيادها جميعها خلال فترة التنافس التي امتدت على مدار 5 أيام متتالية



وخصص مجموع أوزان الأسماك التي شاركت في البطولة للعمل الخيري حيث تبنت جمعية بيت الخير وفق اتفاقية التعاون مع النادي توزيعها في مبادرة متجددة لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن مبادراته لتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية وترسيخ ثقافة العطاء والتعاون، وبناء مجتمع قوي ومتلاحم في عام المجتمع الذي يحمل شعار (يدا بيد)





وشهدت المنافسات مشاركات ملفتة للمتسابقين كان من بينها حصول المتسابق محمد يوسف الزرعوني على المركز الثالث في الفئتين الكنعد (31.7 كلغ) والسكل (28.6) حيث اصطاد الاولى في ثاني ايام البطولة بينما حصل على الثانية في ثالث أيام الحدث، وشارك المتسابق سعيد محمد جابر المهيري صاحب المركز التاسع بسمكتي كنعد الاولى (26.9 كلغ) والثانية (24.1)



كما قدم المتسابق عبدالله احمد المري سمكتين كنعد وزن (18 كلغ) وسكل وزن (26.6) كما شارك المتسابق طار عبدالرشيد رمضان بثلاث اسمك كنعد (21.7 كلغ) و(19.4) و(15) وحصلت المتسابقة لمياء الصيقل على سمكتي سكل (26.3 كلغ) و(20.8) ونالت المركز الخامس

