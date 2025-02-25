تسيتسيباس يفوز على سونيغو ويواصل مشواره في «تنس دبي»

سجّل النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عودته إلى بطولات سوق دبي الحرة للتنس بعد غياب استمر لخمسة أعوام، عندما فاز أمس الأثنين على الإيطالي لورينزو سونيغو بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-6 (4)، 6-3 ليتأهل إلى الدور الثاني.

وحقق المصنف 11 عالمياً نجاحاً نسبياً في مشاركاته السابقة في بطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، لا سيما مع وصوله إلى نهائي بطولتي 2019 و2020، حيث خسر أمام كُلٍّ من روجر فيدرير ونوفاك دجوكوفيتش على التوالي. وظهر تسيتسيباس، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب هذا العام، مرتاحاً مع عودته إلى الملعب الرئيس في استاد سوق دبي الحرة للتنس، حيث أنهى المجموعة الأولى لصالحه بصعوبة، قبل أن يفرض سيطرته الكاملة في المجموعة الثانية.

وبعد كسر إرسال سونيغو في منتصف المجموعة الأولى، سمح تسيتسيباس لمنافسه بالتعادل مباشرةً بنتيجة 4-4 بعد أن فشل في الحفاظ على الإرسال. ورغم صمود كلا اللاعبين فيما تبقى من المجموعة، وجد اللاعب المتأهل مرتين لنهائي بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى نفسه متأخراً بنتيجة 3-0 في بداية الشوط الفاصل، ولكنه استطاع العودة مجدداً ليقلب الأمور رأساً على عقب عبر سلسلة من الضربات القوية.

وسيكون تسيتسيباس على موعد مع اللاعب كارين خاشانوف في الدور المقبل، والذي سبق أن واجهه في تسع مناسبات خلال منافسات جولة رابطة محترفي التنس، إلى جانب تدربهما معاً في دبي أحياناً خارج الموسم. ومن جانبه، يتطلع خاشانوف، المقيم في دبي منذ عام 2016، إلى تحسين سجّله في المواجهات المباشرة (1-8) عندما يلتقي اللاعبان يوم غدٍ الأربعاء. وكان خاشانوف قد فاز على البريطاني دان إيفانز، المشارك في البطولة ببطاقة دعوة، بنتيجة 6-1 و6-3، ليكسر سلسلة هزائمه الثلاث المتتالية، ويحقق أول انتصاراته في مواجهة اللاعب المتأهل لنصف نهائي دبي 2020 بعد خسارة جميع المواجهات الخمس السابقة ضده.



وتستمر منافسات الدورة 33 من بطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة في دبي ابتداءً من 24 فبراير وحتى 1 مارس.