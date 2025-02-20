حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» جسر ممتد بين الأجيال الكروية

قال الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، إن تجمع قدامى اللاعبين يُعيد إلى الأذهان أجواء بطولات الخليج العربي السابقة، وقيمها الرياضية والاجتماعية، فضلاً عن فنونها وسحرها ونجومها، مشيراً إلى أن وجود بطولة خليجية تجمع النجوم السابقين فكرة جيدة، تمد جسوراً بين الأجيال الكروية المختلفة.

وأضاف حمدان بن مبارك، خلال لقائه عناصر منتخب الإمارات لقدامى اللاعبين، أول من أمس، في مقر اتحاد الكرة: «إن هذه البطولة تُحفز الذكريات الجميلة، وتمنح اللاعبين المعتزلين فرصة للقاء أقرانهم من خلال العودة إلى الملاعب».

ويستعد المنتخب الوطني لقدامى اللاعبين لخوض بطولة كأس الخليج الأولى التي تنطلق في الكويت السبت المقبل، وتستمر حتى 26 فبراير الجاري.

وثمّن رئيس اتحاد كرة القدم استجابة اللاعبين والانضمام إلى المنتخب لتمثيل الكرة الإماراتية في هذا المحفل الخليجي، حيث الروابط الأخوية المتينة بين مجتمعاتنا وأوساطنا الرياضية، مشيراً إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يدعم كل منتخب وطني من أجل تحقيق أهدافه، ويوفر كل أسباب النجاح، متمنياً التوفيق للمنتخب في بطولة الخليج العربي لقدامى اللاعبين.

من جهتهم، عبر أعضاء المنتخب عن شكرهم وتقديرهم للشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ولمجلس إدارة الاتحاد، على دعمهما لأبيض القدامى، كما عبروا عن سعادتهم بوجود فرصة بعد الاعتزال للمشاركة في البطولة الخليجية.

حمدان بن مبارك:

. مجلس إدارة اتحاد الكرة يدعم كل منتخب وطني من أجل تحقيق أهدافه.