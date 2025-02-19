خالد بن محمد يلتقي فريق «إكس آر جي» في «طواف الإمارات»

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من منافسات المرحلة الثانية من «طواف الإمارات 2025»، الذي ينظِّمه مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 درّاجاً يمثّلون 20 فريقاً عالمياً.

وتابع سموّه، خلال الزيارة، أداء المشاركين في سباق ضد الساعة الفردي، الذي يُقام في جزيرة الحديريات لمسافة 12.2 كم، ويُعد من أكثر المراحل تحدياً، إذ يتطلب تركيزاً عالياً وقوة تحمّل كبيرة.

والتقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، عدداً من الدرّاجين المشاركين من فريق الإمارات «إكس آر جي»، حيث تبادل معهم الأحاديث حول تجاربهم في السباق، واطّلع على التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالفريق.

وأشار سموّه إلى أهمية هذه الفعالية في ترسيخ دور الرياضة كنمط حياة صحي بين أفراد المجتمع، وتعزيز ريادة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية لاستضافة كبرى البطولات الدولية في رياضة الدراجات الهوائية.

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالتنظيم المتميّز للحدث الرياضي العالمي، والجهود التي تبذلها مختلف الجهات المنظِّمة المعنية، لضمان نجاح الفعالية في جميع مراحلها، مؤكّداً سموّه أن هذا يعكس التقدّم الكبير الذي شهدته رياضة الدراجات الهوائية في دولة الإمارات، من حيث البنى التحتية المتطورة، والمرافق الرياضية الحديثة، وشبكات المسارات الآمنة، واستقطاب المواهب والخبرات العالمية المتميّزة في هذا المجال.

واختتم سموّه الزيارة بجولة اطّلع خلالها على المرافق اللوجستية والبنى التحتية الخاصة بالسباق، حيث تفقّد التجهيزات الفنية والتقنية التي تضمن سير فعاليات السباق وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

رافق سموّه، خلال الزيارة، كلٌّ من رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش.

البريطاني تارلينج يفوز بسباق ضد الساعة الفردي

فاز الدراج البريطاني، جوشوا تارلينج، أمس، بمرحلة «تودور» الثانية في «طواف الإمارات 2025»، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويقام في نسخته السابعة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ويستمر حتى 23 فبراير الجاري.

وجاء تارلينج دراج فريق إينوس جريناديرز في صدارة المرحلة الثانية لسباق ضد الساعة الفردي، حيث انطلق الشاب، البالغ من العمر 21 عاماً، عبر المسار المسطح، الذي يبلغ طوله 12.2 كم في جزيرة الحديريات، بمعدل سرعة بلغ 56.671 كم/ساعة، ليحقق أول انتصار له في موسم 2025. وسجل تارلينج أسرع زمن قدره 12 دقيقة و55 ثانية عند خط النهاية، وتغلب على السويسري ستيفان بيسيجير، دراج فريق ديكاثلون إيه جي 2 آر لا مونديال، الذي حل في المركز الثاني بفارق 13 ثانية.