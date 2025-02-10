كأس الامارات للمياه المفتوحة على شاطئ جميرا.. السبت المقبل

يستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الامارات للسباحة، السبت المقبل، بطولة كأس الامارات للمياه المفتوحة (ناشئين وعمومي) ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024-2025.

وقال النادي في بيان اليوم الإثنين إن الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين أنجزت العديد من الخطوات من أجل استكمال التجهيزات لاستضافة المنافسات في شاطئ جميرا المفتوح بالقرب من منتجع بولغاري في جزيرة جميرا باي وبين شاطئي ميركاتو والشروق والذي كان مسرحا قبل الأسبوع الماضي لفعاليات يوم دبي البحري 2025 والتي نظمها النادي وشملت ثلاث بطولات رياضية متنوعة في رياضتي التجديف والشراع الاولمبيين وهواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك.

وتشمل فعاليات كأس الامارات للمياه المفتوحة للناشئين والعمومي 2025 ثلاث فئات تنافسية الاولى للمرحلة العمرية ناشئين 14 و15 سنة لمسافة 3 كم والمرحلة العمرية شباب 16 و17 سنة لمسافة 4 كم ومنافسات بطولة العمومي لمسافة تصل الى 5 كم.

وتجمع المنافسات التي يشرف على تنظيمها اتحاد الامارات للسباحة، ما يزيد عن 80 متسابقاً يمثلون الأندية الرياضية في الدولة.