مفاجأة.. بليموث يُقصي ليفربول من كأس إنجلترا

حقق بليموث أرغايل، الذي يحتل المركز الأخير في دوري المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه ليفربول من الدور الرابع لكأس إنجلترا، بفوزه عليه 1-0، أمس، وكان بطل المباراة، الأسكتلندي راين هاردي، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، ويدين بليموث أيضاً لحارس مرماه، كونور هازارد، الذي تألق في الذود عن مرماه وأبعد أكثر من كرة خطرة، لاسيما في الدقائق الأخيرة عندما ضغط ليفربول بقوة لإدراك التعادل، وجرّ المباراة إلى وقت إضافي، وبدّد بليموث حلم ليفربول بإحراز الرباعية هذا الموسم، وذلك بعدما بلغ «الحمر» نهائي كأس رابطة الدوري، ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتصدّرهم المجموعة الموحدة، إضافة إلى تربعهم على صدارة الدوري الممتاز.