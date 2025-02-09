منتخب التايكواندو يلمع بـ 9 ميداليات «عربية»

تقلّد المنتخب الوطني تسع ميداليات ملونة، خلال مشاركته في بطولة كأس العرب للتايكواندو التي اختتمت أمس في مجمع زايد الرياضي، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ونظّمها اتحاد الإمارات، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، وشهدت أيضاً تتويج لاعبي ولاعبات أندية الدولة بـ22 ميدالية ملونة.

على صعيد أعضاء المنتخب الوطني، أحرزت لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية والمنتخب الوطني مزون عيسى ميدالية ذهبية، ونالت زميلتها لاعبة نادي الشارقة للمرأة آمنة اللوغاني الفضية، فيما توج سبعة أبطال بالميدالية البرونزية، هم: مروان علي، ومحمد سيف، وسارة راشد الكتبي، وماريا الأنصاري، وماجدة الكتبي، وهيا تمام، ورانيا النعيمي. وعلى صعيد أندية الإمارات، تقلدت لاعبة نادي الشارقة لرياضة المرأة يمنى ياسر الميدالية الذهبية، وزميلتها سلمى أحمد الفضية، مقابل 20 برونزية للاعبي ولاعبات أندية الفجيرة للفنون القتالية، والشارقة للدفاع عن النفس، والشارقة الرياضي، والشارقة لرياضة المرأة.

من جهته، قال مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية ومدير بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية للتايكواندو، نادر أبوشاويش لـ«الإمارات اليوم»، إن «تنظيم بطولات متعاقبة للتايكواندو أحدث نقلة نوعية وطوراً من التايكواندو الإماراتية والعربية بتوفير فرص تنافسية واسعة». وأضاف: «نجحت هذه البطولات في استكشاف لاعبين مميزين، منهم البطل أحمد خميس من نادي الفجيرة للفنون القتالية، الذي تمكن من الفوز بأول ذهبية عربية في بطولة الجائزة الكبرى (غراند سلام للشباب 2024) في الصين، ما يعكس تحقيق أحد أهم الأهداف المرجوة». وتابع: «نظم نادي الفجيرة للفنون القتالية خمس بطولات في كأس العرب، و12 بطولة للفجيرة الدولية للتايكواندو، وفي جميع هذه البطولات كان هناك لاعبون دوليون، وفوائد فنية كثيرة».