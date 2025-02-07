1400طالب وطالبة في المرحلة الثانية لبطولة الألعاب المدرسية

تشهد المرحلة الثانية من النسخة الثانية لبطولة الألعاب المدرسية مشاركة أكثر من 1400 طالب وطالبة من مختلف إمارات الدولة في ست رياضات، أبرزها الجوجيتسو، والرماية، والجودو، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والقوس والسهم، مما يعكس نجاح البطولة في استقطاب المواهب الرياضية وتعزيز ثقافة الرياضة المدرسية.

وتستمر هذه المرحلة حتى أبريل المقبل، حيث يتنافس الطلبة المتميزون في 12 رياضة مختلفة، على أن يتأهل الفائزون إلى المرحلة النهائية في مايو، التي ستشهد تتويج الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وتنطلق منافسات كرة القدم غداً السبت، تليها الريشة الطائرة وألعاب القوى للفتيات، فيما تستكمل بقية المنافسات أسبوعياً حتى اكتمال قائمة المتأهلين للنهائيات.

وتشير التوقعات إلى تجاوز عدد المشاركين 5 آلاف طالب وطالبة مع نهاية الموسم.

يُنظَّم الحدث بالتعاون بين اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ووزارة الرياضة، ووزارة التربية والتعليم، واللجنة الأولمبية الوطنية، إضافة إلى عدد من الاتحادات الرياضية والهيئات التعليمية، بهدف دعم المواهب الناشئة وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، التي تسعى لتأهيل أكثر من 30 رياضياً إماراتياً لأولمبياد 2032.