3 تجارب تجهّز منتخب السلة لـ «النافذة الآسيوية» الحاسمة

كشف المدرب المساعد للمنتخب الوطني ونادي الشارقة نجم كرة السلة السابق، جاسم عبدالرضا، عن ثلاث تجارب ودية سيخوضها «الأبيض» في المعسكر التدريبي الذي ينطلق، بعد غدٍ، في صربيا، ويستمر حتى 18 من الشهر الجاري، في محطة إعداد أخيرة قبل مواجهتَي سورية ولبنان، في النافذة الثالثة من المرحلة الختامية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2025.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «المنتخب يخضع لفترة راحة بعد مشاركته المثمرة في (سلة دبي)، التي حقق فيها النتيجة الأفضل بتاريخ مشاركاته بالتتويج بالميدالية البرونزية في محطة مهمة، قبل التوجه إلى معسكر صربيا الذي سيتخلله ثلاث تجارب ودية، ومن ثم العودة إلى دبي ليوم واحد، والتوجه بعدها إلى جدة في السعودية للقاء المنتخب السوري، في 20 فبراير الجاري، ومن ثم إلى لبنان للقاء المنتخب اللبناني في 25 منه».

وأوضح: «حققنا مكاسب عدة في (سلة دبي) التي أسدل الستار عليها يوم السبت الماضي، خصوصاً على صعيد المواجهات التي خضناها سواء مع بيروت في بروفة مثّلت لقاء المنتخب اللبناني في ختام النافذة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية، بجانب اتحاد عمّان الأردني الذي يماثل في مستواه الفني تلك الموجودة لدى المنتخب السوري».

واختتم: «الخروج من مشاركة قوية في (سلة دبي) من دون إصابات عامل إيجابي، خصوصاً أن الإصابات والغيابات كانت عاملاً مؤثراً في النافذة الأولى من المرحلة النهائية التي لعبت دوراً سلبياً في خسارتنا أمام سورية في فبراير العام الماضي بنتيجة (64-70)، ونتطلع للقاء 20 فبراير الجاري في جدة بطموح رد الاعتبار، وتعزيز حظوظ (الأبيض) قبل مواجهة لبنان، في المنافسة على البطاقات المؤهلة مباشرة إلى كأس آسيا».