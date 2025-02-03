بطولتان جديدتان في النسخة 12 لدورة ند الشبا

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية برنامج منافسات النسخة الـ12 من الدورة التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتُقام سنوياً في مجمّع ند الشبا الرياضي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويتضمن برنامج النسخة الـ12 من الدورة الأكبر من نوعها، والتي تعد الحدث الرياضي المجتمعي الأهم خلال شهر رمضان المبارك على مستوى المنطقة، 11 رياضة هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، تحدي الموانع، بالإضافة إلى البطولتين المضافتين حديثاً وهما الريشة الطائرة، والرماية والجري (لاسر رن).

وتهدف الدورة إلى توفير منصة رياضية شاملة تجمع الرياضيين في مختلف الرياضات، بما في ذلك أصحاب الهمم، ومختلف شرائح المجتمع، لإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك في أجواء تنافسية متميزة تعزز روح التفاعل والإيجابية، وتكرّس مفهوم الرياضة كأسلوب حياة.

وقال مدير الدورة حسن المزروعي إن «الدورة ساهمت على مدار النسخ الـ11 الماضية، ساهمت في تطوير العديد من الألعاب الرياضية وتسليط الضوء عليها إعلاميًا، كما قدّمت بطولات متنوعة أثرت القطاع الرياضي وأسهمت في ترسيخ مكانة رياضات مختلفة على الساحة الرياضية وبطولات رياضية يتابعها الجماهير من داخل وخارج الدولة من خلال منافسات رياضية ذات مستويات استثنائية بمشاركة نخبة من الرياضيين العالميين والمصنفين ضمن الأفضل عالمياً».

وأضاف: «إن زيادة عدد الرياضات واستقطاب المزيد من الهواة والمحترفين للمشاركة في منافسات الدورة يعكس ريادة الحدث ودوره المتنامي في دعم القطاع الرياضي وتعزيز مجتمع دبي الرياضي. كما يؤكد ذلك النمو السنوي الكبير في عدد الفعاليات والمشاركين، حيث شهدت الدورات السابقة مشاركة أكثر من 51 ألف رياضي من الهواة والمحترفين من داخل الدولة وخارجها، تنافسوا في 88 بطولة شملت مختلف الرياضات».

وقال: «يسعدنا في النسخة الـ12 من الدورة أن نرفع عدد الرياضات إلى 11 رياضة، تشمل مجموعة من الرياضات الأولمبية والجماهيرية المتميزة، كما تحرص اللجنة على إضافة ألعاب أولمبية بمشاركات دولية، مما يمنح اللاعبين فرصة قيّمة للاحتكاك بالمنافسين الدوليين واكتساب خبرات جديدة. وسنوجّه الدعوة قريبًا للرياضيين والفرق للمشاركة في منافسات الدورة، مع الإعلان عن تفاصيل التسجيل وآليات المشاركة خلال الأيام القليلة المقبلة».