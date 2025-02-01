«يوم دبي البحري» يزيّن شواطئ جميرا اليوم

تشهد شواطئ جميرا، اليوم، تظاهرة رياضية فريدة، مع انطلاق فعاليات (يوم دبي البحري 2025)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، ويتضمن ثلاث منافسات رياضية متنوعة، تستقطب عشاق وهواة ومحترفي الرياضات البحرية الحديثة الأولمبية، وهواة صيد الأسماك.

وذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في بيان صحافي، أن فعاليات (يوم دبي البحري 2025) تتضمن جولتين لرياضتين أولمبيتين تقامان تحت مظلة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الأولى لقوارب التجديف الحديث، والثانية بطولة بطل الإمارات، فيما سيكون عشاق هواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك على موعد مع أولى جولات بطولة الإمارات.

وتتجه الأنظار إلى الصراع الساخن على ألقاب 14 سباقاً متنوعاً، ضمن الجولة الأولى لبطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث، حيث ستقام على فترتين بداية من التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، للفئات الآتية: (تحت 17 سنة ناشئين وناشئات فردي وزوجي)، و(تحت 19 سنة شباب وشابات فردي وزوجي)، و(تحت 23 سنة رجال فردي وزوجي ورباعي)، و(فردي وزوجي ورباعي رجال وسيدات ومختلط).

كما سترتفع الأشرعة البيضاء في شواطئ جميرا مع بدء مراحل الجولة الثانية من سلسلة جولات بطولة بطل الإمارات 2025 التي تتضمن فئات الكا 7 و6 و4 وأوبتمست، إضافة إلى منافسات قوارب (إس بي 20) المخصصة للفرق التي تنضم لفئات البطولة للمرة الأولى هذا العام.

وسيكون عشاق هواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك بمختلف أنواعها على موعد مع تحدّ جديد في مسابقة دبي لصيد الأسماك (الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2025) على مياه شواطئ جميرا، للحصول على أكبر سمكة، وتسجيل أفضل مجموع أوزان من الأسماك المسموح بصيدها، حيث سيبدأ التنافس مبكراً صباح اليوم ويستمر حتى الرابعة عصراً، موعد رفع علم نهاية المسابقة.