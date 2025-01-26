منصور بن محمد يشهد فوز الإماراتي الحسيني في «طريق الأبطال إلى دبي»

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، بطولة «طريق الأبطال إلى دبي» التي أقيمت في كوكاكولا أرينا، دبي، بتنظيم رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، وبالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وتابع سموه جانباً من النزالات العالمية التي أقيمت بين نخبة المقاتلين العالميين، بحضور وزير الرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، إذ تعد بطولة دوري المقاتلين المحترفين الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتقام بنظام سلسلة بطولات دولية في الفنون القتالية المختلطة في مدن مختلفة من دول العالم تحت اسم «الطريق إلى دبي»، ويأتي ختامها في إمارة دبي، الوجهة المفضلة لأشهر لاعبي الفنون القتالية المختلطة وأقوى المنافسات.

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، فوز الإماراتي هادي عمر الحسيني على الفلبيني رويل باناليس في نزال وزن الذبابة، وحظيت البطولة بحضور جماهيري كبير، تأكيداً لمكانة دبي وجهة مفضلة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى في مختلف الألعاب، مع تسخيرها كل السبل والمقومات لإنجاحها، وتعزيزاً لمكانتها الرائدة على خارطة الرياضة العالمية.

وشهدت البطولة 11 نزالاً بمشاركة 22 مقاتلاً من 13 دولة، تتقدمهم دولة الإمارات، وروسيا وإيرلندا وأميركا، والبرازيل وإنجلترا وأوزبكستان، والكويت ومصر والسعودية، وسورية والجزائر والفلبين.

ويشارك في دوري المقاتلين المحترفين نخبة من أبطال العالم في الفنون القتالية، وعدد من أشهر نجوم الرياضة من رابطة المقاتلين المحترفين، ومن المقرر أن تتواصل منافسات البطولة خلال السنوات المقبلة، لترسخ موقع دبي وجهة عالمية لهذا النوع من الرياضات.