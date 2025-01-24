«الأولمبية» تستعرض آخر الاستعدادات لـ «الألعاب الآسيوية الشتوية»

استعرضت إدارة الشؤون الفنية باللجنة الأولمبية الوطنية استعدادات اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، التي ستقام في الصين خلال فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 1500 رياضي ورياضية من 34 دولة.

وعرض مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية، أحمد الطيب، خلال الاجتماع الذي عقد عن بُعد، آخر المستجدات بخصوص الحدث القاري الذي يشهد رقماً قياسياً في أعداد المشاركين مقارنة بالنسخة الثامنة من الألعاب الآسيوية الشتوية في سابورو واوهيرو باليابان عام 2017، بإجمالي 1147 رياضياً ورياضية من 32 دولة.

وذكرت اللجنة الأولمبية الوطنية، في بيان صحافي، أن الاجتماع شهد مناقشة الجدول الزمني للمنافسات، وبرنامج المسابقات للدورة التي تقام من السابع إلى 14 من فبراير المقبل، في ست ألعاب رياضية بواقع 11 تخصصاً و64 سباقاً ومسابقة، منها 32 حدثاً على الجليد في هاربين، و32 حدثاً على الثلج في يابولي، التي تبعد عن هاربين نحو 190 كيلومتراً.

وناقش الطرفان تمثيل الدولة بأفضل صورة ممكنة تعكس الصورة الحضارية للإمارات.

وستكون مسابقة التزلج الألبي الأكثر شعبية في الدورة، حيث جذبت مشاركين من 25 لجنة أولمبية وطنية، منها الإمارات والكويت وسنغافورة وتايلاند وماليزيا، ما يعكس النمو السريع للرياضات على الجليد والثلج في آسيا خلال الأعوام الأخيرة.