محمد بن راشد يشهد فوز شباب الأهلي أمنيات بـ «سباق ديوان سموّ حاكم دبي للدرّاجات»

بحضور ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نظم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، أمس، «سباق ديوان سموّ حاكم دبي» لـ«فئة النخبة الرجال»، بنجاح كبير ومستويات فنية قوية ومشاركة واسعة، ضمن فعاليات الدورة التاسعة لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.

وجاءت انطلاقة السباق، وسط أجواء احتفالية، أمام مبنى ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، في حي الفهيدي التاريخي، وترتيبات خاصة من اللجنة العليا المنظمة للسباق الذي انطلق من أمام صرح ذي امتداد تاريخي في حضارة إمارة دبي.

وبحضور المدير العام لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، قام المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي رئيس اللجنة العليا، عمير بن جمعة الفلاسي، بإعطاء شارة الانطلاقة للسباق.

كما حضر مراسم انطلاق السباق نائب المدير العام لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، عيسى المطيوعي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، ورسم الدرّاجون المشاركون أجمل لوحات التنافس التي مزجت بين الرياضة والمعالم الحضارية البارزة لإمارة دبي، على طول المسار الذي امتد لمسافة 193 كيلومتراً، مروراً بمجموعة من أبرز معالم دبي، منها: المبنى القديم لجمارك دبي، ووزارة الدفاع، ومنطقة خور دبي وشارع السيف، وحديقة الخور، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وبرواز دبي، وحديقة زعبيل، وشارع المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، وأبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، وبرج راشد، وقصر زعبيل، فيما جاء الختام في منطقة محمية المرموم الطبيعية.

وقام المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي رئيس اللجنة العليا، عمير بن جمعة الفلاسي، ونائب المدير العام لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، عيسى المطيوعي، بتتويج الفائزين في ختام السباق، حيث حاز المركز الأول لفئة الفردي، ماتيفيز جوفيكار من فريق شباب الأهلي أمنيات، وجاء في المركز الثاني تيم ويلينز من فريق ماي ووش، وفي المركز الثالث عبدالله جاسم من فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وعلى صعيد الفرق، نال المركز الأول فريق شباب الأهلي أمنيات، وجاء في المركز الثاني فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وفي المركز الثالث فريق ماي ووش.

وفاز طارق البلوشي من فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في فئة فوق 40 عاماً.

ووجّه عمير بن جمعة الفلاسي الشكر لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، على المشاركة في هذا السباق، واستضافته احتفالية الانطلاقة لهذا السباق التاريخي، مؤكداً حرصه على التعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز المكتسبات الوطنية وتعريف الأجيال بإرثنا الكبير وبتاريخ دبي والمحطات التي مرّت بها، ومسيرة أصحاب السموّ الشيوخ، الذين قادوا هذه النهضة وأوصلوا دبي لتكون بين مصافي أفضل المدن في العالم.

وعبّر الفلاسي عن تقديره لجهود الدرّاجين والفرق المشاركة، بما انعكس على قوة المنافسات، وروعة المستويات التي تعكس حجم التطور، الذي تسهم فيه بطولة السلم لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، وتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة، كما شكر الشركاء الاستراتيجيين: شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والموصلات، مجلس دبي الرياضي، قناة دبي الرياضية، اتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية (الحَكَم العام)، شركة دبي فيلم.

ومن المقرر أن تتواصل الدورة التاسعة لبطولة السلم بإقامة السباق الصحراوي في التاسع من فبراير القادم، وسباق السيدات في الـ16 من الشهر ذاته.

عمير بن جمعة الفلاسي:

. السباق يسهم في تعزيز المكتسبات الوطنية وتعريف الأجيال بإرثنا الكبير وبتاريخ دبي.

. السباق شهد منافسات قوية تعكس حجم التطور الذي تسهم فيه بطولة السلم.

. 193 كيلومتراً مسافة مسار السباق، الذي مرَّ بمجموعة من أبرز معالم دبي.