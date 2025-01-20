بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات تنطلق اليوم

تنطلق اليوم النسخة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات، التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، بمشاركة أكثر من 200 قافز عالمي.

وقال اتحاد الرياضات الجوية في بيان، أمس، إن البطولة إحدى أبرز الفعاليات الرياضية الدولية في مجال القفز الحر، وتنقسم إلى مرحلتين رئيستين، ستقام الأولى في منشأة «كلايم» التي تضم أطول نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم بجزيرة ياس في أبوظبي، وتشمل منافسات القفز الحر الداخلي، بينما تُقام المرحلة الثانية في موقع «سكاي دايف دبي» يومَي 25 و26 الجاري، وتتضمن منافسات القفز الحر الخارجي.

وأوضح الاتحاد أن منافسات القفز الحر الداخلي تشمل التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر، المكوّن من 16 قافزاً، والتشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر (الحدث المزدوج)، إضافة إلى التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكوّن من ثمانية قافزين.

وأوضح البيان أن المنافسات تتضمن سباق القفز ومجموعة من الفئات متمثلة في المطاردة الفردية، وسباق التتابع، والسباق النهائي.