الأردني القيسي يتوج بـ «دولية محاربي الإمارات» في أبوظبي

فاز البطل الأردني علي القيسي بالنزال الرئيس للنسخة الدولية الـ57 من سلسلة بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على البيروفي فيسنتي فارغاس، بقرار قضاة التحكيم في وزن الريشة على صالة «سبيس 42 أرينا» في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين والمشاهير ومحبي اللعبة.

وتوج الفائزين الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والرياضات الذهنية، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عبدالمنعم الهاشمي، والإعلامي والممثل الأميركي المشهور ستيف هارفي، والرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة فؤاد درويش، والنجم البرازيلي السابق زيكو، وبطل الفنون القتالية المختلطة السابق الهولندي اليستر أوفريم، والخبير العالمي في الجوجيتسو هينزو جريسي.

وفي بقية النزالات فاز البرازيلي فاغنر نورو نيا على الألباني فيلسون ندريجوني، بالضربة الفنية القاضية في وزن الديك، وتغلب رومان لوكاشيفيتش على التركي خاسيني تاتلايف بالاستسلام في وزن الحر، وفي نزال السيدات تفوقت البرازيلية كارول فورو على زالفايا كاربتشوف من أوزبكستان بالضربة القاضية في وزن القشة.

وشهدت البطولة إقامة 13 نزالاً بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من مختلف دول العالم.

من جهته أعرب ستيف هارفي عن سعادته بحضور نزالات في بطولة محاربي الإمارات، وقال في تصريحات صحافية: «لم أكن أتوقع أن تظهر النزالات بهذه القوة بين نخبة المقاتلين.. فخور بالتواجد في أبوظبي.. أنا أحب الإمارات وقيادتها كثيراً.. لي فيها العديد من المشاريع والذكريات المميزة، وفي القريب ستكون لي شراكات مع بالمز الرياضية».