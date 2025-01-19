هادي الحسيني يضحي بوظيفة «مدير بنك» لاحتراف الفنون القتالية

كشف البطل الإماراتي هادي الحسيني، أنه ضحى بوظيفة «مدير بنك» من أجل احتراف الفنون القتالية، بعدما انضم إلى منافسات دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستعد هادي الحسيني للمشاركة في النزال الاستعراضي ببطولة رابطة المقاتلين المحترفين التي تستضيفها صالة «كوكاكولا أرينا» في دبي 25 الجاري، ضد الفلبيني رويل باناليس، ضمن منافسات «طريق الأبطال إلى دبي».

وقال الحسيني لـ«الإمارات اليوم»: «بعدما احترفت لعبة الفنون القتالية بعد عرض تلقيته من فريق (AKA) الشهير، لم يكن من السهل الجمع بين الوظيفة وممارسة هذه الرياضة التي تحتاج ساعات تدريب طويلة والسفر للخارج للانتظام في معسكرات طويلة، وكنت مضطراً إلى التنازل عن وظيفة مدير بنك لتحقيق حلمي بأن أكون بطلاً عالمياً».

وسبق للبطل الإماراتي أن حقق العديد من النجاحات على صعيد بطولات المصارعة والملاكمة والجوجيتسو، قبل أن يحترف رياضة الفنون القتالية.

وأضاف: «وجدت طريقي تحت إشراف مدرب الفنون القتالية المختلطة خافيير مينديز، بصحبة العديد من المقاتلين المخضرمين وأبرزهم إسلام ماخاشيف، وأملك في رصيدي خمسة انتصارات وتعادلاً وخسارة واحدة، وأطمح للفوز على بطل الفلبين في (طريق الأبطال إلى دبي)، في أول ظهور لي ببطولة عالمية تُقام في دانة الدنيا، والمصارع الفلبيني يملك في رصيده ستة انتصارات وخسارتين، وهو قوي لكن أثق بقدراتي بعدما خضعت لمعسكر تحضيري في ولاية كاليفورنيا، عزز من حضوري الفني والبدني، الأمر الذي يجعلني متفائلاً قبل المواجهة المرتقبة».

وشدد هادي الحسيني على أن ما يحصل عليه من عوائد مالية بعد احتراف لعبة الفنون القتالية لا يلبي احتياجاته والتزاماته الأسرية، قائلاً: «الله أكرمني بعائلة تساعدني مادياً، وتغطي احتياجاتي خصوصاً أنني رب أسرة، لأنهم يؤمنون بحلمي وقدرتي على تشريف دولة الإمارات بهذه الرياضة التي لا تضم لاعبين إماراتيين وصلوا إلى مرحلة الاحتراف العالمي».

وأوضح: «أنا مدين لعائلتي بكل ما يفعلونه من أجلي، وأتمنى أن أجد الدعم المادي المناسب من بعض الجهات ليكون لدى الإمارات بطل عالمي يحصد البطولات».

وتابع: «رياضة الفنون القتالية في الإمارات تسير نحو الطريق الصحيح بعد إشهار اتحاد الفنون القتالية الذي استطاع أن يجذب العديد من الشبان الواعدين، الذين سيكون لهم حضور قوي في مثل هذا النوع من الرياضات على الصعيد العالمي». وأكمل: «اليوم أصبحت أبوظبي ترسخ يوماً بعد يوم مكانتها مركزاً عالمياً لاستضافة أكبر وأهم بطولات رياضات الفنون القتالية المختلطة التي تستضيفها على مدار العام وسط متابعة الملايين من عشاق تلك الرياضات المتمثلة في الجوجيتسو، والجودو، و(يو إف سي)، و(المواي تاي)، في وقت تسير دبي في الاتجاه الصحيح باستضافة بطولة رابطة المقاتلين المحترفين، وهذا الأمر يشجع الشبان على اقتحام هذا المجال واكتساب الخبرات التي تجعل منهم أبطالاً عالميين».

البطل الإماراتي:

. العوائد المالية التي أحصل عليها بعد احتراف الفنون القتالية لا تلبي التزاماتي.

. أطمح للفوز على بطل الفلبين في أول ظهور لي ببطولة عالمية تُقام في دانة الدنيا.

. 5 انتصارات حققها البطل الإماراتي الحسيني في مسيرته الاحترافية مقابل تعادل وخسارة واحدة.

. نزال مرتقب بين الحسيني وباناليس برابطة المقاتلين المحترفين في دبي 25 الجاري.