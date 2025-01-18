آراء

قال لاعب يحمل شارة القائد في فريق بدوري المحترفين، إن مدرب الفريق لا يستمع إلى الآراء الفنية التي يودّ اللاعبون طرحها، ما أثر سلباً في المردود الفني للفريق.

مفاوضات

أوقف لاعب خليجي مفاوضاته للانضمام إلى فريقه السابق في دوري المحترفين، بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أخيراً، مبيناً أنه لن يتمكن من المساعدة في تحقيق الانتصارات المطلوبة.

استغناءات

يدرس نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين تغيير أربعة لاعبين دفعة واحدة، وجميعهم من المحترفين الأجانب، بسبب تواضع مستواهم وعدم تحقيقهم للإضافة المطلوبة.

فرصة

منح نادٍ في دوري الدرجة الأولى مدربه فرصة أخيرة قبل تغييره، بسبب سوء النتائج، على الرغم من أن الإدارة كانت في بداية الموسم تعقد على المدرب آمالاً كبيرة.

خبرة

أوضح مدرب من أصحاب الخبرة يدرب فريقاً طموحاً في دوري الدرجة الأولى، أن عودة فريقه لتحقيق الانتصارات متوقفة على استجابة لاعبيه للتعليمات الفنية التي يدربهم عليها.

مدرب

استغرب مدرب مواطن عدم تعاقد أي من الأندية معه، على الرغم من امتلاكه كل مقومات النجاح، ومنها نيله كل الشهادات التدريبية المتقدمة، وقيادته لأكثر من فريق بنجاح.

تكتيك

أكد متابعون لفريق محترف قلة الجمل التكتيكية واختصار التدريبات التي يقوم بها المدرب على الكرات الطولية فقط، وأنها قللت من الحلول المتاحة للاعبين، ما صعّب من تحقيق نتائج إيجابية.

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