«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف تضيء الشمعة الـ 36 اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ36 من بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، وتتواصل حتى الأحد المقبل، على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف في دبي، بمشاركة ألمع نجوم العالم الذين يتنافسون على الجوائز المالية البالغة تسعة ملايين دولار.

وتعد أول بطولة لجولة «دي بي ورلد» تقام خارج قارة أوروبا منذ عام 1989، بكونها واحدة من أحداث سلسلة رولكس لبطولات النخبة ضمن «السباق إلى دبي».

ويحصل البطل على كأس الدلة الشهير، إضافة إلى جائزة مالية تبلغ 1.5 مليون دولار، لينضم البطل المرتقب إلى قائمة الأسماء العالمية المتوجة على مدار تاريخها الطويل، ومنهم الأميركي تايغر وودز في عامي 2006 و2008، والجنوب إفريقي إيرني إلس في ثلاث مناسبات أعوام 1994 و2002 و2005.

وحطم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الرقم القياسي للفوز باللقب، عندما رفع كأس الدلة العام الماضي للمرة الرابعة في مسيرته أعوام 2009 و2015 و2023 و2024.

ويسود الترقب في هذه النسخة على الصراع المرتقب بين روري ماكلروي، والإسباني جون رام الذي يشارك للمرة الأولى، إلا أنه عرف النجاح سابقاً في دبي، وتحديداً بعد فوزه بلقب بطولة جولة «دي بي ورلد» في ثلاث مناسبات.

ومن أبرز المرشحين للمنافسة الإنجليزي تومي فليتوود، المقيم في الإمارات، الذي حقق الميدالية الأولمبية الفضية في الصيف الماضي، والنرويجي فيكتور هوفلاند الفائز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في عام 2022، والأميركي باتريك ريد وصيف نسخة عام 2023، والإنجليزي بول وارنج، المقيم في الإمارات، والذي حقق الفوز في بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» في نوفمبر الماضي، من بين أسماء أخرى.

ويشارك أدريان أوتايجوي، ممثلاً للإمارات في هذه البطولة العالمية، وذلك بعد اعتماد مشاركته من قبل اتحاد الإمارات للغولف رسمياً، كلاعب محترف في كل الجولات الاحترافية حول العالم، وهو الذي يمتلك خمسة ألقاب في جولة «دي بي ورلد» خلال مسيرته.

من جهته، أكد روري ماكلروي في مؤتمر صحافي، أمس، قبل انطلاق المنافسات، أن الانطلاقة من دبي مصدر تفاؤل له آخر عامين: «من الرائع دائماً أن أبدأ العام في دبي، لقد قمت بذلك طوال معظم مسيرتي، عندما أتيت إلى دبي، وافتتحت الموسم، وحققت النجاح، لذلك أتطلع أن أبدأ الموسم بقوة مرة أخرى على غرار العامين الماضيين، هذه هي الخطة مرة أخرى هذا العام».

وأكد ماكلروي جاهزيته لخوض البطولة، بعد فترة الراحة في نهاية العام، وقال: «استمتعت بوقتي بعد الفوز بلقب بطل الموسم، وقمت برحلات عدة خلال وقت فراغي، وذهبت لحضور مباراة لفريق بوروسيا دورتموند الجمعة الماضية، كنت أفعل الأشياء التي أرغب دائماً في القيام بها. ذهبت إلى نيوزيلندا لبضعة أيام، وكان الأمر ممتعاً للغاية، وكنت أرغب في القيام به منذ فترة».

روري ماكلروي:

. الانطلاقة من دبي مصدر تفاؤل لي آخر عامين.