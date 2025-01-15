حامل لقب بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت يخسر بفارق 26 نقطة

تواصل النسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت (ILT20)، المقامة في أبوظبي ودبي والشارقة، منافساتها بهدف حصد النقاط، والاقتراب من منصة التتويج، والفوز بكأس النسخة الثالثة.

فعلى استاد زايد الدولي في العاصمة أبوظبي، نجح فريق إم آي الإمارات، أمس، في تحقيق فوز مقنع على فريق «دبي كابيتلز»، حامل اللقب بفارق 26 نقطة.

وضمن منافسات المرحلة الأولى من البطولة، يستضيف استاد دبي الدولي، عند السادسة من مساء غدٍ، لقاء فريقي «أفاعي الصحراء» و«إم آي الإمارات»، وهو لقاء يتوقع له أن يشهد قمة الإثارة والندية، لما يضمه الفريقان من لاعبين على أعلى مستوى.

يذكر أن البطولة التي ينظمها مجلس الإمارات للكريكيت، ويشرف عليها المجلس الدولي (ICC) تضم ستة فرق محترفة، هي: دبي كابيتلز (حامل اللقب)، و«إم آي الإمارات»، و«أبوظبي نايت رايدر»، و«أفاعي الصحراء»، و«عمالقة الخليج»، و«الشارقة واريورز». من جانب آخر، أكد المدير التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا الرقمية بموانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي محمد أبوحمراء، سعادته الكبيرة بدعم رياضة الكريكيت بصفة عامة ورعاية البطولة التي تحتضنها ملاعب الإمارات بصفة خاصة، وقال: «نهدف إلى إيصال حماس هذه البطولة إلى أكثر من 2.5 مليار مشجع حول العالم».

. البطولة ينظمها مجلس الإمارات للكريكيت، ويشرف عليها المجلس الدولي «ICC»، وتشارك فيها ستة فرق محترفة.