108 لاعبين يشاركون في «تنس الفجيرة» الدولية للشباب

انطلقت أمس منافسات النسخة الـ15 من بطولة الفجيرة الدولية للشباب التي ينظمها اتحاد اللعبة بمشاركة 108 لاعبين ولاعبات يمثلون 40 دولة، بينهم نجما المنتخب الوطني الواعدان ناصر وعبدالرحمن عدنان.

وتتميز النسخة الحالية من البطولة بأنها تقام بتصنيف «J100» بعد ترقيتها من الاتحاد الدولي للتنس.

من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور بهروزيان، حرص اتحاد التنس على ظهور البطولة بشكل تنظيمي وفني مميز يتزامن مع الذكرى الـ20 لتأسيس النادي، وقال في تصريحات صحافية إن «ترقية البطولة تعكس مكانتها الدولية».

بدوره، أكد منسق العلاقات العامة لنادي الفجيرة للتنس طارق عبدالله على تأمين كل المستلزمات الضرورية لتواكب البطولة بتصنيفها الجديد البطولات الدولية الكبرى لفئة الشباب من خلال بيئة مثالية تؤمّن التكافؤ لجميع اللاعبين.